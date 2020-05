SAT1: Profiler Suzanne unterstützt, den Maulwurf zu enttarnen

Suzanne Grieger-Langer analysiert die "The Mole"-Kandidaten - Online-Tutorials und Tipps, die helfen, den Maulwurf zu überführen

Frankfurt, 2. Mai 2020.

Am 6. Mai ist es soweit. Der TV-Sender SAT1 startet seine neue Abenteuershow "The Mole". Im Mittelpunkt steht die Frage: "Wem kannst Du trauen?" Zehn mutige Kandidaten stellen sich in Argentinien einer Überlebens-Challenge. Doch einer von ihnen ist ein Maulwurf, der den geheimen Auftrag hat, die anderen in ihrem Erfolg zu sabotieren. Den Maulwurf zu überführen ist die Herausforderung - für die Kandidaten und für die Zuschauer. Begleiter auf dem Weg ist Deutschlands bekannteste Profilerin Suzanne Grieger-Langer. Sie gibt auf der "The-Mole"-Website in mehreren Video-Sequenzen wertvolle Hinweise und Indizien und analysiert den Charakter der Teilnehmer. In Online-Tutorials bekommen die SAT1-Zuschauer Hinweise, die zur Überführung des Maulwurfes dienen.

"Diese Show ist einzigartig", freut sich Profiler Suzanne auf den Start. Diese Kombination aus Abenteuer, maximaler mentaler Beanspruchung, Spannung und Kriminalistik hat es in der deutschen TV-Landschaft noch nicht gegeben. "Es ist fast wie im richtigen Leben. Irgendeiner sabotiert immer, stellt anderen Fallen, verschleiert seine Bosheit hinter einer netten Fassade", weiß Profiler Suzanne aus ihrer beruflichen Praxis. Die Profilerin ist sonst für Unternehmen unterwegs, befreit Performer von den Gemeinheiten der Pfeifen und Psychopathen, die an vielen Stellen lauern. Insofern sei das TV-Format sehr lehrreich. Schmutzige Tricks gebe es auch im Alltag. Hier würden diese Bosheiten Teil einer spannenden Show.

Profiler Suzanne wird vielen SAT1-Zuschauern bereits bekannt sein. Auf ihren Social-Media-Kanälen erreicht sie bereits seit Jahren ein Millionenpublikum, verrät Geheimnisse aus der Welt der Kriminalistik und gibt wertvolle psychologische Alltagstipps. Seit letztem Jahr ist sie auch mit einer eigenen großen Bühnenshow unterwegs. Sie gehört zu den renommiertesten Experten in Sachen Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum. "Dieses Know-how jetzt auch im Fernsehen einzubringen ist großartig. Wissen und Wissenschaft darf auch unterhalten. Humor und Erkenntnis schließen sich nicht aus. Das macht meinen Anteil für die Show aus und "The Mole" so wertvoll und interessant für die Zuschauer.

Weitere Informationen über "The Mole - Wem kannst Du trauen" gibt es unter www.sat1.de/tv/the-mole-wem-kannst-du-trauen. Hier finden sich auch die sendebegleitenden Videos von Profiler Suzanne mit ersten Hinweisen auf den Maulwurf. Mehr über Profiler Suzanne, ihre Expertentipps und viel Wissen rund um die Themen Persönlichkeit, Charakter und Überleben in Krisensituationen gibt es unter www.profilersuzanne.com.

Suzanne Grieger-Langer ist Deutschlands bekannteste Profilerin. Als Profiler Suzanne steht sie auf den größten Bühnen Europas. Ihre Shows sind legendär, unterhaltsam und mitreißend. Sie klärt auf - über Pfeifen und Psychopathen und über Menschen, die einem das Leben schwer machen. Sie ermittelt gegen Ungerechtigkeit, Betrug, Unfreiheit und miese Machenschaften. Als Influencerin, TV-Macherin, Bestseller-Autorin und mit ihren Show-Programmen erreicht sie ein Millionenpublikum - live und in den Social Media, allein mit der Kraft ihrer klaren Worte. Profiler Suzanne präsentiert eigene TV-Formate auf Apple TV, Amazon Fire TV und auf anderen Plattformen. Sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen, zählt zu den renommiertesten Experten Europas, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vor Unternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentale Sicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner in existenziellen Verhandlungen und Situationen. Profiler Suzanne ist Self-Made-Unternehmerin und Aufklärerin. Sie holt die Themen ans Licht, die andere gerne verbergen. Profiler Suzanne unterstützt Menschen tatkräftig und mit Mut zur Wahrheit - menschlich, kriminalistisch und mit wirkungsvoller Effizienz. Sie bildet selbst Profiler aus und macht Menschen mündig und wehrhaft in einem Alltag, in dem Mobbing, verschiedene Formen von Gewalt und ständige Unwahrheiten allgegenwärtig sind. Profiler Suzanne immunisiert und motiviert, sie macht Mut, die eigenen Potenziale maximal zu nutzen.

Weitere Informationen zur Person und für die Medien gibt es unter www.profilersuzanne.com/profiler und https://profilersuzanne.com/presse.

