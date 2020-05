Happy birthday Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik!

Seit 15 Jahren setzt sich GET für Entwässerungstechnik und Gewässerschutz ein

2020 ist ein Jahr der Jubiläen: 500 Jahre Raffael, 250 Jahre Beethoven, 100 Jahre Federico Fellini. Und ........ 15 Jahre Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik! Ihnen erscheint das wenig? Nun, in den letzten 15 Jahren ist viel geschehen.

GET engagiert sich seit ihrer Gründung für die Förderung von Qualität und Kompetenz in der Entwässerungstechnik und setzt sich dafür ein, dass Ableitung und Vorbehandlung von Abwasser sicher und nachhaltig geschehen. 2020 feiert die GET ihr 15-jähriges Bestehen.

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) startete 2005 mit sieben Markenherstellern. Heute, 15 Jahre später, ist die GET eine engagierte Gemeinschaft mit 19 Mitgliedsunternehmen führender Hersteller und 18 sonstigen Mitgliedern, (u. a. Fachverbände, Sachverständigen- und Prüfinstitutionen). Und die GET wächst weiter. So ist im vergangenen Jahr der neue Fachbereich "Guss-Rohrsysteme" mit Herstellern von Rohren, Formstücken und Armaturen aus Duktilem Gusseisen dazugekommen. Damit werden die Qualitätsaspekte der GET nicht nur für die Bereiche Kanalguss, Abscheideranlagen und Gebäudeentwässerung, sondern auch für den Bereich der Duktilen Trinkwasser-Guss-Rohrsysteme angewendet. Das bedeutet: Arbeitssicherheit für die Menschen, Betriebssicherheit und Langlebigkeit für die Anlagen und Schutz für Umwelt und Gewässer.

Wir wollen keine Katastrophen!

Ulrich Bachon, Geschäftsführer der GET erläutert: "Als RAL Gütegemeinschaft vergibt GET aktuell die RAL Gütezeichen für Produkte im Bereich Kanalguss, Abscheideranlagen und Gebäudeentwässerung. Bei der Vergabe der Gütezeichen legen wir strenge Qualitätsmaßstäbe an. Ein Gütezeichen erhält nur, wer bei seinen Produkten bzw. Dienstleistungen im Bereich der Entwässerungstechnik alle Güte- und Prüfbestimmungen einhält." Die GET - so Bachon - orientiere sich grundsätzlich an den relevanten nationalen und europäischen Produktnormen. Allerdings gingen die Anforderungen der GET bei den RAL Gütezeichen oft weit darüber hinaus. Mit gutem Grund:

"Wir sind der Ansicht, dass in der Entwässerungstechnik besonders sorgfältig und vorschriftsmäßig gearbeitet werden muss," sagt Bachon. "Wir wollen keine Unfälle oder Katastrophen. Deshalb weist die GET immer wieder konkret auf gravierende Lücken hin, wenn beispielsweise durch die europäische Harmonisierung etablierte und gut funktionierende Verfahren auf der Strecke bleiben oder die überarbeiteten Standards ggfs. sogar einen Rückschritt bedeuten. Die GET-Güterichtlinien füllen damit gravierende Lücken der europäischen Normenvorschriften."

Belastbare Produktdatenblätter

Eine große Lücke hat GET gerade geschlossen. Denn bei den neuen EU-Normen für Schachtabdeckungen (EN 124-ff.) ist der verbindliche Nachweis der Konformität, d. h. die erforderliche CE-Kennzeichnung, immer noch nicht möglich. GET hat deshalb für Produkte, die das RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 für Kanalguss besitzen, eine Leistungsbescheinigung entwickelt. Diese Datenblätter, in denen die konkreten Leistungsdaten eines Produktes genau beschrieben sind, können neutral und unabhängig über die GET-Webseite unter www.get-guete.de/leistungsbescheinigungen.html (https://www.get-guete.de/leistungsbescheinigungen.html) abgerufen werden.

Schlag nach bei GET: Wissen per Klick

Jeden Monat veröffentlicht GET ein GET Kompakt-Info, in dem ein Schwerpunktthema der Entwässerungstechnik praxisbezogen, kompakt und verständlich dargestellt wird und das kostenlos abonniert werden kann. Die Fachbereiche der GET haben hier viel Information zu unterschiedlichsten Anwendungsbereichen der Entwässerungstechnik zusammengetragen.

Nachzulesen ist dies auf der GET- Webseite unter NEWS www.get-guete.de/news/get-kompakt-infos.html (https://www.get-guete.de/news/get-kompakt-infos.html) . Ohnehin ist die GET-Webseite www.get-guete.de (https://www.get-guete.de/news/get-kompakt-infos.html) ein echtes Fachportal und Wissenskompendium für Entwässerungstechnik geworden mit reichlich Informationen zur Gebäudeentwässerung, zu Kanalguss/Straßenentwässerung, zur Abscheidetechnik sowie zum Einbau und zur Inspektion und Instandhaltung von Abscheideranlagen und ebenso Informationen zu Normen.

Noch Fragen?

Ganz neu auf der Webseite ist die Rubrik FAQ. Schauen Sie einfach einmal nach unter www.get-guete.de/services/faq/faq-zur-abscheidetechnik.html (https://www.get-guete.de/services/faq/faq-zur-abscheidetechnik.html) .

Wer mehr wissen möchte zu den RAL Gütezeichen von GET, findet alle Informationen auf der GET-Webseite unter www.get-guete.de/ral/info-ral (https://www.get-guete.de/ral/info-ral/#c152), sowie allgemeine Informationen zu RAL Gütezeichen auf den Seiten von RAL unter www.ral-guetezeichen.de (https://www.ral-guetezeichen.de).

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) ist eine RAL-Gütegemeinschaft. Qualität, Sicherheit, Umweltverträglichkeit in der Entwässerungstechnik sind für GET wichtig, sowohl bei Produkten wie auch bei Dienstleistungen in diesem Bereich. GET-Mitglieder sind führende Hersteller und Experten der Entwässerungstechnik, sowie Fachverbände, Prüfinstitute und weitere, anerkannte Fachkundige und Sachverständige. GET vergibt die RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 (Kanalguss), RAL-GZ 693 (Abscheideranlagen) und RAL-GZ 694 (Gebäudeentwässerung). Für gütegesicherte Dienstleistungen mit dem RAL-GZ 968 kooperiert GET mit der Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung e.V.

RAL Gütezeichen helfen, richtige Kaufentscheidungen zu treffen. Trägt ein Produkt im Bereich Kanalguss das Gütezeichen RAL-GZ 692, bei Abscheideranlagen das RAL-GZ 693 und im Bereich der Gebäudeentwässerung das RAL-GZ 694, so weist es damit eine besondere, geprüfte und nachvollziehbare Qualität, Langlebigkeit und ein hohes Sicherheitsniveau nach. Weitere Informationen zu GET und zur Entwässerungstechnik finden Interessierte unter www.get-guete.de.

