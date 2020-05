Die Revolution des 21.Jahrhunderts der Erotik

Sexspiele in einer Beziehung:

Spanking im Rahmen eines Erziehungsspiels

In einer sexuellen Beziehung können Sexspiele verwendet werden, um besondere Erfahrungen zu machen und intime Erlebnisse durch die Anregung der Fantasie zu vertiefen. So können sich die Partner zum Beispiel Aufgaben geben, die sie alleine oder zusammen lösen sollen und dabei unterschiedliche Reize, Praktiken, Spielzeuge oder Stellungen ansprechen und verwenden.Sogenannte Erziehungs- oder Bestrafungsspiele bzw. Dom/Sub-Spiele finden in dem Bereich BDSM statt. Hierbei sollte aber auch auf genügend Sicherheit und die gegenseitige Einwilligung geachtet werden, da es ohne ausreichende Kenntnisse, Erfahrung und Vereinbarungen mit dem Partner zu der Begehung von Straftaten, Unfällen und Verletzungen kommen kann.

Sexuelles Rollenspiel:

Bei dem erotischen Rollenspiel nehmen zwei oder mehr Sexualpartner teil, wobei jeder eine bestimmte Rolle übernimmt und sich dieser Rolle entsprechend verhält und gegebenenfalls kleidet bzw. verkleidet, um sich und/oder dem Partner Lust zu verschaffen. Häufige Themen sind Beziehungen zwischen Arzt und Patient (Klinikerotik), Schüler und Lehrer, Student und Professor, Familienmitgliedern, fiktiven Charakteren (z. B. durch Cosplay) und Arbeitnehmer und Arbeitgeber bzw. Vorgesetzten oder Kollegen. Erotische Rollenspiele werden häufig, aber nicht ausschließlich in sadomasochistischen bzw. dominant-devoten Kreisen gespielt. Sie können ebenfalls mit Ageplay, Petplay und/oder Genderplay verbunden werden.

Sexspielzeuge:

Unter dem Begriff Sexspielzeug (in jüngster Zeit hat sich auch der englische Begriff "Sextoy" etabliert) werden Gegenstände zusammengefasst, mit deren Hilfe man sich selbst oder den Geschlechtspartner beim Liebesspiel sexuell stimulieren kann. Bis in die 1990er Jahre hinein war der Begriff nahezu unbekannt, die Gegenstände wurden Hilfsmittel genannt, da man sie als Mittel zum Abbau des "natürlichen" sexuellen Verlangens ansah.Zu den Sexspielzeugen gehören Vibratoren, Dildos, Lustkugeln, Butt-Plugs, Strap-ons, Peniskäfige, Penisringe, Keuschheitsgürtel, Geräte zur erotischen Elektrostimulation, Sex-Puppen, Vaginanachbildungen und vieles mehr. Derartige Gegenstände werden in Sexshops, auf Erotikmessen, in Erotikkatalogen und auf einschlägigen Internetseiten angeboten.

In einem weiter gefassten Sinn lassen sich auch besondere Bekleidung, Rollenspiel-Utensilien (zum Beispiel Fesseln, Peitschen, Windeln), Klammern und ähnliches Zubehör hinzurechnen. Auch normale Haushaltsgegenstände können als Sexspielzeug verwendet werden, zum Beispiel Kerzen, Obst, Gemüse, Löffel, Gießkannen, Federn, Eiswürfel, aufblasbare Gegenstände (Schwimmflügel, Luftballons, Wasserbälle etc.) oder Fingerfarben zur Körperbemalung während des Liebesspiels.

Computergesteuerte Sexspielzeuge:

Seit den 2010er-Jahren gewinnen auch computergesteuerte Sexspielzeuge (sogenannte Cyberdildonics oder Teledonics) an Popularität, die es ermöglichen, die Spielzeuge mit einer mobilen App oder über das Internet fernzusteuern oder zu programmieren und Signale von diesem zu empfangen.

Gesellschafts- und Partyspiele:

Strip-Poker und viele klassische Spiele (Kartenspiele, Brettspiele, Partyspiele usw.) haben eine erotische Variante bekommen. Bekannte Beispiele sind das Strip-Poker, das erotische Flaschendrehen und das erotische Wahrheit oder Pflicht Spiel.

Fazit:

Sexspiele sind auf jedem Fall einen Blick wert.

Sex-Brettspiele,Liebesschaukeln,Liebeskugeln und Sexwürfel sind ein sehr einfacher Weg, um neuen Schwung in Ihr Liebesleben zu bekommen. Die Hemmschwelle ? Gleich Null ! Die Möglichkeiten groß. Wie bei jedem anderen Sexspielzeug ist entscheidend, was ihr daraus macht! Auf jeden Fall macht es großen Spaß, die vielen Möglichkeiten auszuprobieren und zu sehen, was sich daraus entwickelt.Falls Sie sich grade fragen, wie Sie ein Sexspiel am besten starten ,unser Tipp: Kaufen Sie eines und legen Sie es sichtbar zum Beispiel auf Ihr Bett.Ihr Partner wird mit Sicherheit nicht daran vorbeigehen. Am besten probieren Sie es direkt aus und gehen auf Entdeckungsreise.

