Cortex Corknatura - Korkboden nicht nur für Allergiker

Korkboden aus dem Naturmaterial Kork bietet viele für die Gesundheit positive Eigenschaften

Cortex Corknatura (https://www.allfloors.de/naturboden/korkboden-kork-parkett/shopby/cortex/corknatura_korkparkett.html) ist ein Korkboden mit Klicksystem für besondere Ansprüche nicht nur für Allergiker. Wer es am Boden natürlich und gesund mag, ist mit einem Naturboden wie einem Korkboden gut beraten. Das natürliche Material Kork bringt Eigenschaften mit, die sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken. Auch für Allergiker ist Korkboden gut geeignet. Denn Korkboden ist ein natürlicher Bodenbelag, der frei von schädlichen Inhaltsstoffen ist.

Doch nicht nur die Inhaltsstoffe eines Bodenbelags verursachen allergische Reaktionen. In den meisten Fällen sind es die Stoffe, die sich auf dem Bodenbelag befinden: Allergene und Feinstaub. Eine antistatische Oberfläche kann eine Belastung des Allergikers verhindern. Auch andere Vorteile des Korkbodens prädestinieren diesen Bodenbelag für die Verlegung in Haushalten mit Allergikern. Darüber hinaus ist Korkboden ein glatter Bodenbelag, das heißt er lässt sich einfach reinigen und pflegen. Feuchtes Wischen oder Kehren genügen, um Schmutz und Allergene zu beseitigen. Da Bodenbeläge in Haushalten mit Allergikern mindestens alle zwei Tage gereinigt werden sollten, ist Korkboden der ideale Bodenbelag für Allergiker.

In den letzten Jahren hat cortex mit Hilfe seiner innovativen corktech Technologie Bodenbeläge mit exklusiven Eigenschaften entwickelt. Durch den Einsatz eines einzigartigen Mehrschichtaufbaus, der den aktuellen technologischen Fortschritt mit den natürlichen Eigenschaften von Kork verbindet, ist es nun gelungen, einen höheren Standard im Bodenbelagsbereich zu setzen, der die perfekte Symbiose von Schönheit, Komfort und Langlebigkeit und Allergikerfreundlichkeit bietet. Cortex Bodenbeläge sind mit verschiedenen dekorativen Deck-Materialien verfügbar, die durch eine äußerst widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung geschützt werden.

Die Einzigartigkeit von cortex wurde durch den sehr hochwertigen Korkkern erreicht, der hervorragenden Komfort, Schallreduzierung und Wärmedämmung liefert. Eine integrierte Kork Dämmunterlage verstärkt die thermischen und akustischen Eigenschaften, so dass ein ruhiges Wohnambiente entsteht, wobei gleichzeitig Energiekosten gespart werden. cortex Corknatura Korkboden bietet für alle Bedürfnisse die passende Oberfläche. Ob naturbelassen oder versiegelt, ob glänzend oder matt, ob im Schlafzimmer oder in der Küche - für alle Wohnbereiche und Vorlieben bietet cortex Corknatura die geeignete Lösung

Korkboden wird mit Korkwachs, Naturharzlack oder Korköl behandelt und wirkt dadurch antistatisch. Allergene und Feinstaub werden so an den Bodenbelag gebunden und wirbeln nicht in der Raumluft herum. Der Allergiker wird nicht durch Allergene in der Raumluft belastet. Die glatte Oberfläche des Korkbodens lässt sich ohne großen Aufwand reinigen. Feuchtes Wischen und Kehren genügen, um den Bodenbelag zu reinigen. Auf diese Weise können Allergiker auch täglich ohne großen Aufwand den Bodenbelag von Schmutz und Allergenen befreien.

Aufgrund der natürlichen Elastizität von Korkboden werden die Gelenke und die Wirbelsäule beim Begehen des Bodenbelags geschont. Gerade für Menschen mit Gelenkproblemen ist Korkboden der ideale Bodenbelag. Korkboden wirkt durch die hohe Porösität von Kork wärmedämmend und bietet damit eine angenehme Temperatur der Oberfläche. Darüber hinaus dämmt Kork den Trittschall und bietet ein angenehmes Laufgefühl.

Korkboden gilt als sehr hygienischer Bodenbelag. Das Material Kork besitzt antibakterielle Eigenschaften und bietet dadurch gute hygienische Eigenschaften. Davon profitieren nicht nur Allergiker. Auch Kinder und Menschen mit einem schwachen Immunsystem werden durch die antibakteriellen Eigenschaften optimal geschützt.

Cortex Corcnatura Korkboden ist als Korkparkett zur schwimmenden verlegung mit Klicksystem sowie in einer Variante zur vollflächigen Verklebung erhältlich.

