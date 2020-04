M12-Steckverbinder mit Kunststoffgewindering

binder, weltweit bekannt als einer der führenden Hersteller industrieller Rundsteckverbinder, erweitert seine umspritzten M12 Kabelsteckverbinder der Serie 763 mit Kunststoffgewinderingen zur Verschraubung.

Als kostengünstige Alternative zum Edelstahl-Gewindering zeichnet die Kunststoff-Gewinderinge ihre Robustheit aus. Neben der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen sind sie auch medien- und temperaturbeständig in einem Bereich von -40°C bis +85°C. Sie erfüllen die Dichtigkeitsanforderungen nach IP67 und IP68 und der hochwertige Kunststoff ist UV-beständig.

Vibrationsfeste Crimpkontakte sichern die Funktion bei Signal- und Datenübertragung.

Dadurch eignen sich die Produkte insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen in rauer oder schmutziger Umgebung wie z.B. in der Landwirtschaft. Die neuen Produkte sind aber auch für viele andere Branchen und Anwendungsgebiete denkbar.

Die umspritzten und anschlussfertigen Steckverbinder sind in den Polzahlen 3,4,5,8 und 12 in gerader oder Winkelausführung als Stecker oder Dose lieferbar. Standard sind PUR - Kabel, auf Anfrage sind auch andere Kabelqualitäten realisierbar.

Als Zubehör bietet binder Kodierungen in Form von farbigen Kennzeichnungsclips an. Diese ermöglichen dem Anwender eine optische Unterscheidung der Steckverbinder, womit mögliche Montagefehler vermieden werden können.

Das Familienunternehmen Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG ist Marktführer im Bereich Rundsteckverbinder. Wir sind einerseits Spezialist für die Produktion vielfältiger Industriesteckverbinder sowie Einbau- und Kabelsteckverbinder für die Automatisierungstechnik. An unserem Stammsitz in Neckarsulm und Niederlassungen in Singapur, den USA, China, Schweden, Frankreich, England und den Niederlanden sowie bei unseren Tochterunternehmen beschäftigen wir insgesamt 1.700 Mitarbeiter.

Kontakt

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG

Lena Lautenbach

Rötelstraße 27

74172 Neckarsulm

+49 7132 325-293

info@binder-connector.de

http://www.binder-connector.de

M12-Steckverbinder