Online Events & Online Messen: Die Eventbranche im Wandel

Die Eventbranche befindet sich aktuell mehr im Wandel denn je. In Zeiten von Corona Virus Maßnahmen sind die Möglichkeiten von Veranstaltern und Messeausrichtern stark begrenzt. Was für die Einen einen großen Verlust darstellt, bietet aber für andere auch neue Möglichkeiten. Das Team von UNIKAT Events, einer Modelagentur (https://unikat-events.at/modelagentur/) und Eventagentur (https://unikat-events.at/eventagentur/) aus Österreich, Klagenfurt am Wörthersee, möchte genau diese Chance ergreifen. Als Experte für die Durchführung von Veranstaltungen im klassischen Sinne, wagen sie sich nun auf ein neues Terrain. Zukünftig findet sich daher im Agenturportfolio auch die Umsetzung von Online Events und Online Messen.

Online Events

Im Bereich der Online Events (https://unikat-events.at/) sind der Gestaltung und Umsetzung so gut wie keine Grenzen gesetzt. Unternehmen können individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse, Ziele und Branchen angepasst online Events umsetzen. Neben den businessüblichen Webinaren und Online Meetings, die jedoch besonders bezüglich des interaktiven Austauschs Abstriche machen müssen, wird nach weiteren Optionen gesucht. In der Modebranche beispielsweise ist das Konzept von Online Fashion Shows momentan höchst aktuell. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Durch die Übertragung einer Modenschau entweder live oder als Video, kann die Präsentation direkt auf jedes mobile Endgerät übertragen werden. Der Zuschauer ist dabei vollkommen frei von lokalen Gegebenheiten und kann sich Zuhause von der Couch eine Modenschau ansehen, die von einem Designstore 500km entfernt veranstaltet wird. Die richtige Zielgruppe wird dabei vom Unternehmen durch ein gezieltes Social Media Marketing ausgewählt und angesprochen. Ganz nebenbei fallen hohe Kosten wie die Anmietung einer Location, ein großes Team vor Ort, etc. weg. Eine Online Fashion Show lässt sich somit deutlich kosteneffizienter umsetzen als eine reguläre Live Modenschau. Aber nicht nur für die Modeindustrie ist dieses Konzept interessant. Diese Art des Mediums lässt sich auf viele weitere Bereiche übertragen und ausweiten. Beispielsweise können Produktpräsentationen stattfinden - ähnlich wie die großen Technologie Big Player dieser Welt, können Kunden und Interessenten live die Produktneuheiten von Unternehmen präsentiert bekommen. Wer es noch interaktiver mag, kann Online Events auch dafür nutzen, mit seiner Zielgruppe noch mehr in einen aktiven Austausch zu treten. Die Durchführung von Wettbewerben, Gewinnspielen und Preisausschreiben sind genauso über das Internet möglich, wie auch das gemeinsame Sporttreiben miteinander. Fitnesskurse online abzurufen, ist zwar keine Neuheit, jedoch können diese Konzepte weiter ausgebaut werden. Durch einen professionellen Auftritt und das Aufzeigen von Mehrwerten steigt die Kundenbindung. Ein gut positioniertes Cross-Selling und andere individuelle Angebote erweitern den Handlungsspielraum der Unternehmen zusätzlich.

Online Messen

Das Konzept von Messen hat sich in der Vergangenheit kaum verändert. Die Digitalisierung hat zwar auch vor Messebetreibern nicht Halt gemacht, doch äußerte sich dies zumeist nur in zusätzlichen Feinheiten. Apps und digital abrufbare Messepläne ersetzten für die Besucher den altbekannten analogen Messeplan. Messebesuche lassen sich zudem besser planen, da bereits im Vorfeld viele Unternehmen ihre Leistungen online bewerben und platzieren. Push-Notifications oder auch Terminerinnerungen innerhalb der App machen störende Lautsprecherdurchsagen in den Messehallen hinfällig. Aber auch für die Aussteller halten diese Fortschritte viele Optionen bereit. Besonders durch den Einsatz von Apps wurden die Werbemöglichkeiten erweitert. Das Scannen von Visitenkarten vereinfacht die Leaderfassung und auch den weiteren Kontakt mit dem Kunden.

Doch trotz all dieser Fortschritte sind Messen nach wie vor auf eine Sache unabdingbar angewiesen: Sie finden zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort statt - ganz ohne Digitalisierung.

Ein Konzept, das für dieses Problem die Lösung ist, sind Online Messen.

Online Messen (https://unikat-events.at/) können auf viele verschiedene Arten abgehalten werden. Es können virtuelle Rundgänge erstellt werden, Image Videos oder aber auch vollständige Produktpräsentationen per Video erfasst und so für jeden zugänglich gemacht werden. Vorträge können live gestreamt und im Anschluss abrufbar auf YouTube bleiben. Individuelle Hausmessen lassen sich hierbei genauso einfach umsetzen wie große Fachmessen. Durch die digitale Erfassung bleiben die Inhalte auf Wunsch auch nach dem Ablauf der Online Messe zugänglich. Wer es exklusiver haben möchte, kann die Messe natürlich auch zeitlich begrenzen. Online Messen bieten den Unternehmen demnach viele Vorteile. Besonders in der aktuellen Zeit können die Veranstalter von der Standortunabhängigkeit sowie den Kosteneinsparpotentialen profitieren und mit dieser innovativen Idee aus der Masse herausstechen.

Konzepte von UNIKAT Events

UNIKAT Events bietet bereits verschiedene Lösungen im Bereich der Online Events an. Neben der Online Fashionshow (https://unikat-events.at/online-fashionshow/) kann auch ein Live Shopping (https://unikat-events.at/live-online-shopping/) mit einem Unternehmen veranstaltet werden. Das Live Shopping bietet für Unternehmen die Möglichkeit neue Produkte und Kollektionen in einem interaktiven und unterhaltsamen Online Konzept zu präsentieren - unabhängig von Geschäftszeiten und lokalen und geografischen Gegebenheiten. Während sich das UNIKAT-Team durch das physische Geschäft bewegt und dies live streamt, entscheiden die Kunden an den Bildschirmen, was sie sehen möchten und was gezeigt werden soll. Anschließend können die Bestellungen abgewickelt und versandt werden. Neben einem klassischen Online Shop erfährt der Kunde eine neue Art des interaktiven Einkaufens.

Das Team von UNIKAT Events bleibt dabei stets am Puls der Zeit und versucht seinen Kunden neue Ansätze und Mehrwerte für die sich immer wieder wechselnden Gegebenheiten zu präsentieren. Die ersten Gespräche für die Umsetzung einer Online Messe presented by UNIKAT laufen bereits und werden nach Abschluss aller Vorbereitungen so schnell wie möglich auf der Website nachlesbar sein. Eine ganze Branche vollkommen im Wandel ist auch immer die Chance für etwas Neues!

UNIKAT Events ist eine Fullservice-Eventagentur und kümmert sich von A bis Z um alles in den Bereichen: Events, Fashionshows, Fotoshootings, Promotioneinsätze, Service & neu: Live Shopping & Online Fashionshows. Das Team und die Geschäftsführerin Nika Basic sind ständig darauf bedacht, an neuen Herausforderungen zu wachsen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden sowie die Schaffung eines Wiedererkennungswertes sind ihre oberste Priorität. UNIKAT Events verleiht den Veranstaltungen als Eventagentur einen individuellen und einzigartigen Charakter - einfach UNIKAT.

Kontakt

UNIKAT Events

Nika Basic

Linsengasse 27

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

+436644271608

office@unikat-events.at

http://www.unikat-events.at

Modelagentur, Eventagentur, Online Events, Online Messen, Online Event Konzepte, Online Fashion Show, Online Fashionshow, Online Modenschau, Live Shopping