Warum Original Polywood Möbel gut für die Ozeane sind

Allein im Jahr 2019 recycelte die Firma Polywood Outdoor in Indiana, USA, über 146 Millionen Plastik! Plastikbehälter sind in jedem Haushalt allgegenwärtig, vom Milchkanister über Shampooflaschen bis zum Waschmittelbehälter. Alle landen üblicherweise im Müll, wenn sie nicht dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.

Das neue Polywood Projekt

Seit 1990 produziert die Firma Polywood in den USA wetterfeste Gartenmöbel aus alten Plastikbehältern, die in der werkseigenen Recyclinganlage aufbereitet und wiederverwertet werden. Jetzt, 30 Jahre später, richtet Polywood den Fokus auf das weit grössere Problem: den Plastikmüll in den Weltmeeren. Das Ziel der Firma Polywood ist, bis 2021 die Menge von 1 Million Pfund Plastikmüll aus den Weltmeeren in ihrer eigenen Anlage zu recyceln!

Plastik aus den Meeren wird zum OCEAN Chair

Das Design eines neuen Outdoormöbel Modells unterstützt dieses Versprechen auch optisch:

Die Serie OCEAN besteht aus vier Modellen eines Gartensessels, deren Kanten der Rückenlehnen in Wellenform geschwungen sind. Alle vier Sessel nebeneinander gestellt ergeben die Silhouette einer sich brechenden Welle!

Alle Original Polywood Möbel werden aus recyceltem Plastik gefertigt, jedoch nur die Serie OCEAN enthält einen Anteil recycelten Meeresplastiks. Die Eigenschaften sind bei allen Original Polywood Gartenmöbeln dieselben:

Wetterfest- sie können das ganze Jahr draussenbleiben; widerstehen Schnee, Regen, Sonne, Salzluft.

Beständig gegen Schimmel, Flecken, Pilzbefall, Feuchtigkeit, Verrotten, Ausbleichen.

Einfach zu reinigen, kein Pflegeaufwand wie bei Naturholz, kein Streichen.

Wiederverwertung und Recycling sind wichtiger denn je

Alle Menschen in der Welt müssen dabei helfen, in Zukunft Plastikabfall zu vermeiden und dadurch erheblich zu reduzieren. Aber die Menge Plastikmüll, die bisher jedes Jahr in unseren Ozeanen landet - nämlich mehr als 8 Millionen Tonnen - kann zumindest zu einem Teil recycelt werden und findet eine neue Bestimmung in Produkten wie dem OCEAN Chair von Polywood Outdoor.

Original Polywood Möbel aus recyceltem Plastik werden in Europa seit Jahren von der Firma Casa Bruno vertrieben. Casa Bruno hat seinen Sitz in Spanien, Mallorca, und unterhält dort auch einen grossen Showroom. Im übersichtlichen Onlineshop können die Original Polywood Möbel ebenfalls bestellt werden, Lieferung europaweit.

Original Polywood Möbel aus USA sind hochwertige, wetterfeste Gartenmöbel aus recyceltem Kunststoff. Sie sind unendlich oft wieder recyclingfähig und dadurch umweltfreundlich und nachhaltig.

www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil - das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quellink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Firmenkontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

Telefon DE: 05136- 8041716

simone.scholz@casabruno.com

https://www.casabruno.com/american-homedecor/

Pressekontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

05136. 804 1716

pr@casabruno.com

http://www.casabruno.com

