Werbetechnik und Werbearchitektur aus Leidenschaft

Als Spezialist in den Bereichen Werbetechnik und Werbearchitektur, stellt Techquadrat den perfekten Partner in Sachen Beschriftung, Lichtwerbung sowie Display und Präsentation dar. Neben den umfassenden Möglichkeiten in der Werbetechnik, werden zugleich anspruchsvolle Lösungen für textile Architektur geboten. Insbesondere bei Spannfassaden gilt jedes Projekt für sich als Unikat.

Speziell die Ansprüche an ein Firmengebäude haben sich in den letzten Jahren verändert. Die Architektur des Gebäudes sollte nicht nur optimale Arbeitsverhältnisse bieten, sondern auch der Wiedererkennungswert des Unternehmens sollte gegeben sein. Diesem Anspruch hat sich das Unternehmen verschrieben und bietet durch ihr technisches Know-How größtmögliche Flexibilität nicht nur in Sachen Formen und Größen, sondern auch beim Sujetwechsel. Neben dem perfekten inszenierten Gesamtbild, generiert das zu 2/3 lichtdurchlässige Gewebe zugleich ein angenehmes Raumklima und dient als Sichtschutz.

Auch im privaten Bereich findet das System durchaus Anwendung. Sei es zur Beschattung oder als Sichtschutz, durch die individuelle Gestaltungsmöglichkeit und die große Vielfalt an Materialien und Formen sind beinahe unendliche Einsatzmöglichkeiten garantiert.

Bestes Beispiel dafür, stellt eines der jüngsten Projekte des Unternehmens - Sperer Acoustics GmbH in Wels dar. Vom Pylon in der Einfahrt über die Beschriftung am Eingangsportal bis hin zur Spannfassade wurde stets auf ein markenkonformes Erscheinungsbild geachtet. Durch die hochwertige Spannfassade, die sich über 947m2 erstreckte wurde ein wahres Kunstwerkgeschaffen, welches Design und Funktion perfekt vereint.

TECHquadrat hat sich über 20 Jahre hinweg zu einem Spezialisten im Bereich Werbetechnik und Werbearchitektur entwickelt. Durch das grafische und technische Know- How unserer Mitarbeiter, die hochwertigen Materialien und der hausinternen Produktion realisieren wir einzigartige Produkte in den Bereichen: Textile Architektur, Beschriftung, Lichtwerbung und Präsentation, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen.

Firmenkontakt

Techquadrat Werbetechnik GmbH

Eleonore Schweitzer

Carl-Auer-von-Welsbachstraße 21

4614 Marchtrenk

+43 7243 54050-50

office@techquadrat.at

www.techquadrat.at

