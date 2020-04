www.Internet-Klinik.de - Neues Patienten-Portal für moderne Therapien jetzt online!

Kostenloses Online-Portal zur gezielten Facharztsuche und schnellen Terminvergabe - Schwerpunkt auf Fachärzten mit modernen Therapien - Übersichtliche und einfache Suche von Fachärzten mit Therapie-Schwerpunkt

Jena, 29. April 2020 - www.Internet-Klinik.de ist ein neues Facharztportal, dass sich darauf spezialisiert hat, Fachärzte mit modernen Therapien ohne langwierige Recherche zu finden. Das neue Facharztportal ist ab heute online und verbindet die Präsentation moderner Therapieverfahren mit der Möglichkeit, direkt mit den Ärzten Kontakt aufzunehmen oder einen Termin zu vereinbaren. Möglich ist auch eine Terminvereinbarung über die Hotline der Internet-Klinik.

Moderne Therapieverfahren ermöglichen oft schonendere Behandlungen und schnellere Heilung. Zu den Behandlungen der Zukunft gehört zum Beispiel die minimal-invasive Chirurgie. Statt mit dem herkömmlichen Skalpell werden Operationen z.B. mit dem Laser durchgeführt. Viele Eingriffe, die nur stationär und unter Vollnarkose durchführbar waren, können mit einem Laser minimal-invasiv unter lokaler Betäubung ambulant und in einer deutlich kürzeren Behandlungszeit ausgeführt werden. Blutergüsse, Schwellungen und Entzündungen werden bis auf ein Minimum reduziert. Die Lasermedizin hat auch bei Infektionsgefahr im Zusammenhang mit Viren und Bakterien eine Reihe von Vorteilen zu bieten. Die intensive Laserstrahlung hat zum Beispiel örtlich eine keimabtötende und blutstillende Wirkung. Ältere Patienten und Risikopatienten, welche sich auch wegen der aktuellen Situation (Grippeviren, Corona-Verunsicherung) sorgen, können sich risikominimiert behandeln lassen.

Das Portal www.Internet-Klinik.de startet u.a. mit spezialisierten Fachärzten die bei Volkskrankheiten wie: Krampfadern, Enddarmerkrankungen, vergrößerter Prostata, Inkontinenz, Endometriose, Myome, Schlafapnoe etc. moderne Therapieverfahren anbieten. Der Patient kann entweder nach medizinischen Fachgebieten suchen, also zum Beispiel nach der Venenheilkunde/Phlebologie, Enddarm-Heilkunde/Proktologie, Dermatologie, Chirurgie, ästhetische Medizin, Urologie, Gynäkologie oder Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, oder auch nach Ärzten in der Nähe seines Wohnortes. Welche Behandlung im Einzelfall anwendbar ist, muss der untersuchende Arzt beurteilen. Aber es ist für den Patienten entscheidend, im Vorfeld zu wissen, ob die Praxis entsprechend ausgestattet und der Arzt entsprechend spezialisiert ist. Die Ärzte profitieren davon, dass sie leichter von Patienten gefunden werden, die von ihren modernen Behandlungsansätze profitieren möchten und der Möglichkeit der Patienten zielgerichtet mit dem Spezialisten Kontakt aufnehmen zu können.

Wie funktioniert die Internet-Klinik?

Auf www.Internet-Klinik.de können Patienten über den Button Arztsuche selbständig online einen Arzt suchen bzw. sich über die telefonische Hotline einen Termin bei einem Facharzt in ihrer Nähe online vermitteln zu lassen. Wer selbst online sucht, klickt in der Ergebnisliste der Suche bei dem passenden Arzt auf das Mailformular und schickt eine Terminanfrage an die Internet-Klinik mit Wunschtermin. Dann übernimmt die Internet-Klinik die weitere Terminabstimmung mit der Praxis für den Patienten. Über die Telefon-Hotline ermittelt das Team der Internet-Klinik gemeinsam mit dem Patienten einen Facharzt und übernimmt ebenfalls die Terminabstimmung mit der Praxis und dem Patienten. Suchanfragen oder darüberhinausgehende Informationen nach einem Arzt können ebenfalls per Mail oder Video-Chat an das Team der Internet-Klinik gestellt werden.

Für die Vermittlung eines Termins über die Internet-Klinik fallen sowohl für die Patienten als auch die kooperierenden Ärzte keine Gebühren an.

Unter den Informationen zu den jeweiligen Fachärzten sind über die Adressdaten hinaus auch alle Behandlungsschwerpunkte, Fortbildungen und Auszeichnungen der Praxis bereits enthalten. Fachärzten mit zusätzlichem PREMIUM-Eintrag wird eine individuelle Darstellung ihrer gesamten Praxis mit Fotos, individuellen Texten zu Praxis, Ärzten, Behandlungsmethoden, Zusatzleistungen, FAQ und einem Öffnungszeiten-Kalender eingerichtet. Eine Möglichkeit zur Erst-Beratung des Patienten via Internet wird in Absprache mit den jeweiligen Ärzten zukünftig auf der Internetplattform implementiert.

Das kostenlose Online-Portal Internet-Klinik.de wurde aufgebaut, um Patienten das schnellere Auffinden von Fachärzten verschiedener Behandlungsbereiche zu erleichtern. Der Start erfolgt im April 2020. Ärzte profitieren davon, dass die Patienten zielgerichteter zu ihnen finden. Auf Internet-Klinik.de können Patienten über den Button Arztsuche bzw. die telefonische Hotline einen Termin bei einem Facharzt in ihrer Nähe online suchen und einen Wunschtermin angeben. Die Internet-Klinik ermittelt über ihre Datenbank eine passende Praxis, kann auf Wunsch einen individuellen Termin für den Patienten vereinbaren und übernimmt die Terminabstimmung mit der Praxis und dem Patienten. Für die Vermittlung eines Termins über die Internet-Klinik fallen sowohl für die Patienten als auch die kooperierenden Ärzte keine Gebühren an. Eine Möglichkeit zur Erst-Beratung des Patienten via Internet wird in Absprache mit den jeweiligen Ärzten auf der Internetplattform implementiert. Die Internet-Klinik ist über diese Unterstützung hinaus für alle Ärzte, Fachbereiche und modernen Therapieansätze offen.

Kontakt

Internet-Klinik.de

Jörn Gleisner

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

06172-27159-40

06172-27159-69

info@internet-klinik.de

www.internet-klinik.de

telemedizin, Facharztsuche, minimal-invasiven Therapien, Lasermedizin, Krampfadern, Enddarmerkrankungen, Prostata, Inkontinenz, Endometriose, Myome, Schlafapnoe