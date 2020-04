Rosenstein & Söhne Profi-Eiswürfelmaschine EWS-2400

Auf Knopfdruck Eiswürfel und zerstoßenes Eis

- Fertige Eiswürfel in nur 7 Minuten

- Bis zu 12 kg Eis pro Tag

- 2 Eiswürfelgrößen und Crushed Ice wählbar

- Getrennte Spender für Eiswürfel und kaltes Wasser direkt ins Glas

Eisgekühlt schmeckt`s einfach besser: Im Handumdrehen hat man für köstliche Cocktails das Eis im Glas. Ob Longdrink, Saft, Limo oder Cola - gerade im Sommer sind richtig kalte Getränke eine Wohltat!

Blitzschnell fertiges Eis zur Hand: Eine von 2 Größen wählen und schon nach wenigen Minuten produziert der Eis-Automat (https://www.pearl.de/nc-3002-bereiter-maschinen-eis-espresso-etc.shtml) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) die gewünschten Eiswürfel. Die kalten Würfel oder das Crushed Ice kommt direkt ins Glas. Der integrierte Spender erleichtert das Portionieren und sorgt für einen sauberen Genuss.

Auch für eisgekühltes Wasser: Die Eiswürfel-Maschine besitzt zugleich einen getrennten Kaltwasser-Spender. Auf Knopfdruck gibt"s herrlich kühles Wasser.

Ganz einfaches Nachfüllen: Dank integriertem Wasseranschluss befüllt man den Tank direkt über einen Schlauch. Das ist ideal, wenn man größere Mengen produzieren möchte. Das Wasser kann aber auch über ein Gefäß eingegossen werden.

- Eiswürfelbereiter in Gastro-Qualität

- 2 getrennte Direkt-Spender für Eiswürfel und kaltes Wasser, kein Umweg über Behälter nötig

- Ideal im Sommer und für Partys: für coole Softdrinks, Limo, Saft, Cocktails u.v.m.

- Einfach Glas oder Messbecher gegen die große Taste drücken und Eiswürfel oder kaltes Wasser "zapfen"

- Integrierter Kaltwasser-Spender für gekühltes Wasser auf Knopfdruck

- Hygienischer als ein offener Eiswürfelbehälter, kein Hantieren mit Zange oder Schaufel

- Erfrischt Sie schnell: 14 Eiswürfel pro Durchgang (7 Minuten), bis zu 12 kg Eis pro Tag

- Wählen Sie zwischen 2 Eiswürfelgrößen

- Crushed-Ice-Funktion: zerkleinert die Eiswürfel auf Wunsch zu zerstoßenem Eis

- Einfache Bedienung über 4 Touch-Tasten

- XXL-LCD-Display: übersichtliches Bedienpanel und Symbolanzeigen an der Front

- Eisvorrat: bis zu 600 g

- Wassertank-Volumen: 2 Liter

- Direkter Wasseranschluss möglich: zum komfortablen Nachfüllen des Tanks

- Kontrollfenster für Eiswürfel-Ausgabe

- Leistungsaufnahme: 240 Watt

- Robustes Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Front

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße: 34 x 45,3 x 45 cm, Gewicht: 17 kg

- Eiswürfelbereiter EWS-2400 inklusive Messbecher, Schlauch, Anschluss-Adapter (1/2"), Wasserregler, Eisschaufel und deutscher Anleitung

Preis: 339,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6345-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6345-3002.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

