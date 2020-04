QCT Lösung "QxStack with Cloud Native Platform" beschleunigt die Einführung cloud-nativer 5G-Anwendungen

Die Validierung mit Red Hat OpenShift ermöglicht besseren Service sowie mehr Leistung für 5G-Anwendungen der nächsten Generation

Düsseldorf/Taipeh, 29. April 2020 - Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Anbieter von Datacenter Lösungen, präsentiert mit der "QxStack with Cloud Native Platform" die neueste Erweiterung seines 5G-Ökosystems. Die Plattform unterstützt mit ihrer hyper-converged Infrastruktur (HCI)-Bauweise die Koexistenz von Virtual Machine (VM) und Container-Lösungen für die gemeinsame Ressourcen-Nutzung. Sie erreicht zudem dank Red Hat OpenShift, der branchenweit umfassendsten Kubernetes-Plattform für Unternehmen, mit Intel Enhanced Platform Awareness (EPA)-Technologie, eine ideale Relation von Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX).

Im Laufe der Jahre hat sich QCT in der Open Source Community engagiert, um die Entwicklung im Bereich cloud-nativer Lösungen federführend voranzutreiben und seine Hardware-Infrastruktur mit dem 5G-basierten IT-Ökosystem zu integrieren. Ausgehend von seinem VM-basierten Next Generation Central Office (NGCO) auf Grundlage der Red Hat OpenStack-Plattform, hat QCT verschiedene Netzwerkfunktionen von 5G-Kernnetzwerken integriert, validiert und optimiert, um das NGCO zu einer Container-basierten 5G-Datancenter-Lösung (5GDC) zu erweitern. Die "QxStack with Cloud Native Platform" fördert sowohl vollständig unterstützte, Enterprise-taugliche OpenShift- als auch DIY-Kubernetes-Plattformen. Damit ermöglicht sie Unternehmenskunden mithilfe fortschrittlicher Integrations- und Optimierungsmöglichkeiten ein höheres Maß an Service-Sicherheit und stellt damit sicher, dass QCTs Kunden im 5G-Zeitalter eine führende Position einnehmen.

"Die QxStack-Lösungen von QCT sind das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit innerhalb unseres Partner-Netzwerks", erklärt Mike Yang, Präsident von QCT. "Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Red Hat sind wir in der Lage, Workload-optimierte Cloud-Lösungen für eine Vielzahl von 5G-Anwendungen anzubieten, die auf unseren QCT Server-, Speicher- und Netzwerksystemen basieren."

Zur Beschleunigung künftiger Cloud-Transformationsvorhaben, die zu minimalen Kosten einsatzbereit sind und die Netzwerktransformation von 4G LTE auf den 5G-Standard adressieren, bietet QCT auch verbesserte Datenebenen-Netzwerke, die Isolierung von Ressourcen und die Hardware-Erkennung mittels Kubernetes. Mithilfe der speziell für verschiedene cloud-native 5G-Anwendungen entwickelten "QxStack with Cloud Native Platform", beschleunigt QCT die Service-Implementierung. So können Unternehmen die hohe Zuverlässigkeit und geringe Latenzzeit erreichen, die für diese anspruchsvollen und komplexen 5G-Anwendungen in der Cloud (wie etwa Gesichtserkennung, Werbeeinblendung, Cloud-Gaming und Enterprise 5G) erforderlich sind.

Weitere Informationen über die "QxStack with Cloud Native Platform" von QCT erhalten Sie unter: https://go.qct.io/solutions/enterprise-private-cloud/qxstack-with-cloud-native-platform/.

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology ("QCT") ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Private und Hybrid Clouds.

Die Produktpalette besteht aus hyper-converged und software-defined Datacenter-Lösungen, Servern, Storage, Switches, integrierten Rack-Systemen sowie einem vielfältigen Ökosystem von Hardware- und Softwarepartnern. Als technologisch führendes Unternehmen deckt QCT das volle Leistungsspektrum von der Entwicklung, Produktion, Integration bis hin zum Service ab - und das alles weltweit und aus einer Hand. QCT ist ein Tochterunternehmen der Quanta Computer Inc., einem Fortune Global 500 Technologie Konstruktions- und Produktionsunternehmen. www.qct.io/de-DE

