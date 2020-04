Sabori Immobilien übernimmt Wertermittlung für Eigentümer

Zu welchem Preis kann ich meine Immobilie verkaufen? Wie hoch darf die Miete für mein Haus oder meine Wohnung ausfallen? Sollte ich mein Erbe annehmen oder es ausschlagen und meine Immobilie doch besser verkaufen? Eigentümer, die sich solche Fragen stellen, kann mit einer professionellen Immobilien-Wertermittlung schnell geholfen werden, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dieser Auffassung ist Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Hamburg.

"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Wertermittlung gerade Eigentümern weiterhilft, die vor schwierigen Entscheidungen stehen", sagt Farid Sabori. So mache es etwa bei der Entscheidung für oder gegen ein Erbe einen großen Unterschied, ob es sich um eine perfekt instandgehaltene oder eine sanierungsbedürftige Immobilie handelt. Aber auch die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen spielen bei der Entscheidung für oder gegen ein Erbe eine maßgebliche Rolle.

Mit einer professionellen Immobilien-Wertermittlung prüfen die erfahrenen Makler von Sabori Immobilien nicht nur den Zustand des Objektes, sondern berücksichtigen auch weitere Faktoren wie die Makro- und Mikrolage der Immobilie. Bei der Makrolage wird zum Beispiel der Stadtteil analysiert, in dem die Immobilie liegt. Bei der Mikrolage hingegen wird die unmittelbare Umgebung des Hauses oder der Wohnung untersucht. All diese Aspekte fließen in die Immobilien-Wertermittlung mit ein und tragen dazu bei, dass die Makler an die Eigentümer einen realistischen Verkaufs- oder Mietpreis weitergeben oder Erben bei der Entscheidung, ob sie ihre Immobilie behalten oder verkaufen wollen, unterstützen können.

