Hochwertige Reihe an standardisierten Federkontaktleisten

uwe electronic bietet flexible Lösungen für viele Anwendungen

Mit einer hochwertigen Reihe standardisierter Federkontaktleisten bietet uwe electronic eine flexible Lösung für viele Anwendungen im Bereich der Kontaktierung mit gefederten Kontaktstiften zur Übertragung von Strömen und Signalen.

Das Programm umfasst Federkontaktleisten mit entsprechenden Gegenstücken von zweipolig bis sechspolig, im Rastermaß von 3 und 7 mm. Das Gehäuse besteht aus Polyamid. Anwendungen im Bereich bis 20 A / Kontakt sind möglich. Die montierte Höhe der Schnittstelle beträgt ca. 10 mm und eine Installation kann durch einfache Schraubmontage durchgeführt werden. Die Federkontaktstifte können elektrisch verbunden werden, indem ein Draht an den Lötkelch gelötet wird oder eine Leiterplatte verwendet wird.

Die kundenspezifischen Federkontaktleisten ermöglichen einen individuellen Aufbau eines federkontaktbasierten Interface. Die dargestellten Stecker sind lagerhaltig verfügbar und können von uwe electronic kundenspezifische ergänzt werden, z.B. durch das Konfektionieren mit Litzen. Die Vorteile von federkontaktbasierten Verbindungen liegen in der mechanischen Langlebigkeit und den hohen realisierbaren Strömen.

Unsere lagerhaltigen Federkontaktleisten sind unsere Empfehlung, für alle Maschinenbau und Automotive Anwendungen. Mobile Geräte nehmen im Alltag einen höheren Stellenwert ein. Die Anzahl der einzelnen Verbraucher und die Komplexität von Soft- und Hardware wirken sich auf den Energieverbrauch der Geräte aus. Dies zieht den Wunsch nach einer für das Gerät sicheren und zuverlässigen Versorgung mit Energie aus Batterien und Akkus nach sich. Dadurch werden Kontaktleisten oftmals in mobilen Geräten oder als Batterieladeschnittstelle für die Signalübertragung verwendet. Insbesondere für Prototypen oder Anwendungen mit geringem Volumen bieten unsere Federkontaktleisten eine schnelle und wirtschaftliche Lösung, da kein kundenspezifisches Gehäuse erforderlich ist. In der Medizintechnik stellen unsere Federkontaktleisten eine einfache und Leistungsstarke Lösung für die elektrische Verbindung dar.

Detaillierte Informationen, finden Sie unter https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/federkontaktleisten.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

