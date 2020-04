Blutdruckmessgerät erkennt Anzeichen von Vorhofflimmern (AFib)

(Mynewsdesk) Patienten, die ihre Blutdruckwerte selbst überwachen, bekommen ihren Bluthochdruck eher unter Kontrolle. Das legen Forschungsergebnisse nahe[1]. Eine selbstständige Blutdruckmessung als zusätzliche Maßnahme wird auch von der Deutschen Hochdruckliga empfohlen[2]. In der Corona-Krise rät diese jetzt zur „kontrollierten Selbstmessung mit Dokumentation […] und Übermittlung der Werte an den Arzt“[3]. Bis zum Welt-Bluthochdruck-Tag am 17. Mai 2020 erstattet der Hersteller von Blutdruckmessgeräten OMRON Kunden einen Gesundheitsbonus von 10,00 Euro.

Blutdruckmessgerät OMRON M500 Intelli IT erkennt Anzeichen von Vorhofflimmern (AFib)

Die innovative Weiterentwicklung des M500, das Oberarm-Blutdruckmessgerät OMRON M500 Intelli IT (https://www.sanivita.de/omron-oberarm-blutdruckmessgeraet-m500-intelli-it-1.html), verfügt über einen Bluthochdruckindikator, der angibt, ob Bluthochdruck festgestellt wurde. Eine Dreifachmessung ermöglicht außerdem einen Hinweis auf mögliches Vorhofflimmern (AFib). Das Premium-Modell mit Intelli Wrap Manschette und OMRON connect zum Nachverfolgen der Messwert-Historie ist besonders für Hypertoniker geeignet.

Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät OMRON M400 Intelli IT + M300

Der präzise Alleskönner OMRON M400 Intelli IT (https://www.sanivita.de/omron-oberarm-blutdruckmessgeraet-m400-intelli-it-1.html) mit Intelli Wrap Manschette kann mit der OMRON connect App verbunden werden. Das M400 Intelli IT besitzt eine klinische Validierung für Schwangere sowie für Diabetiker. Das OMRON M300 (https://www.sanivita.de/omron-oberarm-blutdruckmessgeraet-m300-1.html) ist das zuverlässige Einstiegsmodell mit Intellisense Technologie, welches sanfte schnelle Messungen ohne unangenehmes Druckgefühl ermöglicht. Dabei bietet es ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügt über eine einfach anzulegende Universalmanschette.

Cashback-Aktion zum Welt-Bluthochdruck-Tag am 17. Mai 2020

Der alljährlich stattfindende Welt-Bluthochdruck-Tag informiert über das Thema und klärt auf über Vorbeugung und Therapie. Zum Aktionstag unterstützt OMRON Kunden bei der Herzgesundheit. Beim Kauf eines OMRON Blutdruckmessgerätes über 45,00 Euro werden 10,00 Euro Gesundheitsbonus zurückerstattet. Einzelheiten unter www.omron-aktion.de (https://omron-aktion.de/)

Informationen zur Blutdruckmessung zu Hause finden Interessenten auch im Blutdruck-Ratgeber unter www.sanivita.de/blutdruck (http://www.sanivita.de/blutdruck)

