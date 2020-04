ZM1-Spezialisten unter einem Dach

Kompetenzen bündeln und verbinden

Die Zahnmedizin hat in den vergangenen Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht. Das Wissen verdoppelt sich stetig. Dies betrifft vor allem neue vollkeramische Werkstoffe, neue 3-dimensionale Diagnostiken (Röntgen, Kiefergelenksanalysen), neue ganzheitliche oder voll digitalisierte Therapieansätze sowie mikroinvasive, mikrochirurgische und mikroskopische Verfahren. Es ist längst undenkbar, alle diese Fachbereiche durch eine Person auf höchstem Niveau abzudecken.

Aus diesem Grund hat sich das gesamte ZM1-Team in unterschiedlichen Richtungen spezialisiert und zu stetiger Fort- und Weiterbildung verpflichtet. Somit werden die Kernkompetenzen Endodontie (Zahnerhalt), Implantologie, Parodontologie und Ästhetik gebündelt und sinnvoll miteinander kombiniert. Das garantiert Patienten Zugang zu einem breiten und modernen Behandlungsspektrum - und das aus einer Hand unter einem Dach! Zahnerhalt oder Implantat? Das ist nicht mehr die Frage. Hier können beide Therapieformen gleichwertig und schonend umgesetzt werden.

Auch die innovative technische Ausstattung erweitert die Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin immens und eröffnet häufig Möglichkeiten, die noch vor wenigen Jahren unmöglich waren. Die Behandlung wird sicherer, schonender und letztendlich erfolgreicher.

Das ZM1-Team legt großen Wert auf ein ganzheitliches Behandlungskonzept, das ein strukturiertes Vorgehen bei individuellen Therapiekonzepten und eine verständliche Patientenkommunikation sicherstellt. Patienten können zwischen unterschiedlichen Alternativen auswählen. Dabei steht der Zahnerhalt an erster Stelle.

Ein wichtiger Baustein ist auch die patientenindividuelle Prophylaxe. Diese trägt zur Verhinderung von Krankheiten und "Reparaturen" oder zum langfristigen Erhalt einer Therapie bei. Je nach Vorerkrankung, Zahnsituation, Alter und Lebensumständen werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. So garantiert eine regelmäßige Reinigung und Nachsorge den dauerhaften Behandlungserfolg.

