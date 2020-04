Mund- und Nasenmasken von der Onlinedruckerei

Displaystars produziert jetzt große Mengen Gesichtsmasken aus Textilstoff

Die Situation ist klar: in ganz Deutschland gilt jetzt Maskenpflicht. Vorrangig beim Einkaufen und im ÖPNV. Vor allem also an den Orten, die häufig von vielen Personen gleichzeitig aufgesucht werden. Der Bedarf an entsprechenden Masken ist daher natürlich hoch. Die Gesichtsmasken sollen Mund und Nase bedecken und so die räumliche Verbreitung von Tröpfchen verhindern.

Mund- und Nasenmasken die diesen Anforderungen entsprechen sind jetzt im Onlineshop von Displaystars verfügbar. Die Masken werden aus Textilstoff ausgeschnitten, bestehen aus einem Stück und haben an den Ohren Aussparrungen. So werden die Laschen über die Ohren gezogen und die Maske sitzt sicher im Gesicht. Der Textilstoff ist angenehm zu tragen und verhindert im Gegensatz zu Gummibändern lästiges Scheuern hinter den Ohren. Gleichzeitig ist das Atmen unter der Maske auch über einen längeren Zeitraum problemlos möglich, während eine Ausbreitung der Tröpfchen in der Atemluft über Mund und Nase wirkungsvoll verhindert wird.

Displaystars ist ein auf Großformat-Digitaldruck und Werbetechnik spezialisierter Onlineshop. "Wir haben schnell gemerkt, dass wir mit unserem Know-how im Textildruckbereich unkompliziert Mund- und Nasenmasken produzieren können", so Maik Vogel (Geschäftsführer M & M Werbewelt GmbH, Betreiber von Displaystars). Die Masken werden maschinell ausgeschnitten und können so in kurzer Zeit auch in größeren Stückzahlen hergestellt werden. Im Onlineshop www.displaystars.de können bis zu 1000 Stück bestellt werden. Eine höhere Abnahmemenge kann individuell abgesprochen werden. Das Angebot eignet sich besonders für größere Abnahmemengen - vor allem für Unternehmen oder Gemeinden, die Kunden und Bewohnern Masken zur Verfügung stellen. Es handelt sich hier beispielsweise auch um die gleichen Masken, die die Stadt Dresden seinen Einwohnern zur Verfügung stellt.

Eine weitere Besonderheit der Masken: auf Wunsch können diese mit Digitaldruck individualisiert werden. Die Gesichtsmaske kann vollflächig mit wasserbasierenden Tinten bedruckt werden. Sowohl die bedruckten, als auch die unbedruckten Varianten können bei 60° gewaschen werden. Das überzeugt viele Unternehmen: innerhalb einer Woche wurden fast 20.000 Masken bestellt. Die Mund- und Nasenmasken gibt es für 0,75EUR (zzgl. MwSt.) je Stück für eine unbedruckte Maske und 1,20EUR (zzgl. MwSt.) für eine bedruckte Maske.

Onlinedruckerei für Großformat-Digitaldruck und Werbetechnik

Kontakt

Displaystars

Philipp Härtel

Messering 8k

01067 Dresden

+498009760720

p.haertel@displaystars.de

http://www.displaystars.de

Corona, Mund-Nasenmaske, Gesichtsmaske, Maskenpflicht