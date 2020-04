RTI Webinar Reihe Autonomes Fahrzeugdesign

Termine: 7. Mai, 14. Mai, 21. Mai 2020

Sunnyvale (USA)/München, April 2020 - Real-Time Innovations (RTI) bietet mit der dreiteiligen Automotive-Webinar-Reihe einen Blick hinter die Kulissen der Marktvisionen, Trends und Technologien, die die Entwicklung autonomer Fahrzeuge vorantreiben. Die Webinare finden wöchentlich am 7., 14. und 21. Mai um jeweils 14 Uhr EDT / 20 Uhr deutscher Zeit statt.

7. Mai Webinar: "The Software Future of the Automotive Industry"

RTI CEO Dr. Stan Schneider wird die folgenden wichtigen Fragen behandeln:

- Wie verändert sich die Wettbewerbslandschaft bei automobilen Systemen?

- Was sind die wichtigsten Herausforderungen für Software-Entwickler im Automobilbereich?

- Wie können sich EE-Architekturdesigner und Autonome Fahrzeughersteller von den heutigen autonomen Systemen der Stufen 2 bis 3 hin zu den Stufen 4 und 5 entwickeln?

- Warum wurde der Data Distribution Service (DDS)-Standard für wichtige Ökosysteme wie ROS2, AUTOSAR und über 200 autonome Fahrzeug-Designs ausgewählt?

14. Mai Webinar: "How to Select a Future-Proof Autonomous Vehicle Software Integration Framework"

Mit Bob Leigh, Senior Director of Market Development, Autonomous Systems bei RTI.

21. Mai Webinar: "The Essential Artifacts of Autonomous Vehicle System Software Design"

Mit Dr. Rajive Joshi, Principal Solution Architect bei RTI.

Hier geht es zur Übersicht und Registrierung für die Webinare:

https://www.rti.com/blog/rti-webinar-series-what-everyone-wants-to-know-about-building-tomorrows-autonomous-vehicles

Real-Time Innovations (RTI) bietet die Konnektivitätsplattform für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). Der RTI Connext® Datenbus ist ein Software-Framework, das Informationen in Echtzeit teilt und Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt. Es verbindet sich über Feld, Fog und Cloud. Seine Zuverlässigkeit, Security, Leistung und Skalierbarkeit haben sich bereits in den anspruchsvollsten industriellen Systemen bewiesen. Diese umfassen u. a. Medizintechnik, Automotive, Energie, Luft- und Raumfahrt, Industrieautomatisierung, Transport, SCADA, Marinesysteme sowie Wissenschaft und Forschung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Reiner Duwe

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+49 151 41460561

info@rti.com

www.rti.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

rti@lorenzoni.de

www.lorenzoni.de

Autonome Fahrzeuge, Autonomes Fahrzeugdesign, Automotive Webinar, Fahrzeug Entwicklung, RTI