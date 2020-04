Lescars OBD2-Adapter OD-240 mit ELM327-Chip und Bluetooth

Motordaten, Abgaswerte u.v.m. auf dem Smartphone

- Live-Infos zu Geschwindigkeit, Abgaswerten, Fahrzeit u.v.m.

- Liest Diagnose-Fehlercodes der Steuergeräte

- Unterstützt alle gängigen Fahrzeug-Protokolle

- ELM327-Chipsatz für beste Kompatibilität

- Datenübertragung per Bluetooth 4.0

So wird das Smartphone zu einem Kfz-Bordcomputer: Dazu einfach den Adapter (https://www.pearl.de/kw-1-obd2.shtml) von Lescars (https://www.pearl.de/ar-2-29.shtml) in die OBD2-Buchse des Autos stecken, über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbinden sowie eine von zahlreichen OBD-Apps installierten. Der ELM327-Chipsatz sorgt dabei für beste Kompatibiltät zwischen Adapter und App!

Sendet alle elektronischen Fahrzeugdaten in Echtzeit: Je nach Kfz und verwendeter App sieht man aktuelle Werte wie Lastwert, Kühlmitteltemperatur, Einspritzzeiten, Zündverhalten, Lufttemperatur, Luftdurchsatz, Drosselklappenstellung, Abgaswerte u.v.m.

Alle Daten blitzschnell auswerten: So werden iOS- und Android-Mobilgeräte zum professionellen Cockpit-Instrument. Anschließend kann man die gefahrene Strecke analysieren!

Vorteil während der Fahrt: Dank Bluetooth hat man mit dem Mobilgerät weiterhin mobilen Internet-Empfang für WhatsApp & Co.

Eine OBD2-Schnittstelle ist seit 2001 Pflicht! Seitdem ist fast jedes Fahrzeug damit ausgestattet. Welche Daten von der Bordelektronik gemessen werden, hängt jedoch vom Fahrzeugtyp ab.

- Alle Daten Ihrer Kfz-Bordelektronik in Echtzeit auf Smartphone und Tablet-PC

- Zeigt Motordaten, Lastwert, Geschwindigkeit, Abgaswerte, Fahrzeit, Luftdurchsatz, Wasser-Temperatur u.v.m.

- Liest Diagnose-Fehlercodes der Steuergeräte

- Unterstützt alle gängigen Protokolle: ISO 11898 (CAN), ISO 14230 (KWP2000), ISO 15765 (CAN), ISO 9141

- Für alle Benziner (ab 2001) und Diesel (ab 2004)

- ELM327-Chipsatz für beste Kompatibilität

- Auswertung per kostenlos erhältlicher Apps für Android- und iOS-Mobilgeräte

- Erklärungen zu über 3.000 Fehlercodes (variiert je nach verwendeter App)

- Datenübertragung per Bluetooth 4.0, bis zu 10 m Reichweite

- Stromversorgung über Kfz

- Maße: ca. 49 x 25 x 23 mm, Gewicht: 15 g

- OBD2-Adapter OD-240 inklusive deutscher Anleitung

Bitte beachten: OBD-Diagnose-Apps sind im App Store und bei Google Play erhältlich. Auf den Funktionsumfang der Apps hat PEARL keinerlei Einfluss.

Preis: 14,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-3017-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3017-1523.shtml?_scc_=1

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Lescars, OBD2-Adapter, OD-240, ELM327-Chip, Bluetooth, iOS, Android, ZX-3017, OBD-Adapter, OBD-Stecker, OBD Recorder, OBD2-Diagnosegerät, OBD2 Bluetooth App, Motordaten, Auto, Fahrzeugdaten