Wellnuss Premium Snacks wird plastikfrei - für edlen Genuss mit gutem Gewissen

Wellnuss Premium Snacks verpackt seine breite Auswahl an knackfrischen Nussmixen, aromatischen Trockenfruchtmischungen und zarten Schokoladenspezialitäten ab sofort in umweltschonenden Recycling-Papiertüten. Die Verpackung der Genussprodukte ist künftig damit zu 100% plastikfrei. Ebenso erfolgt der Versand jetzt CO2 neutral.

Laut Plastikreport 2019 werden jährlich 400 Millionen Tonnen Plastik produziert. Ein Drittel davon entfällt auf Verpackung mit denkbar kurzer Nutzungsdauer und weitreichenden Auswirkungen auf Luft, Trinkwasser und Ozeane. Wellnuss Premium Snacks trägt mit seinem Verzicht dazu bei, die Welt künftig plastikfreier zu machen.

Naturprodukte in Naturverpackung

Wellnuss Premium Snacks steht für natürlichen, nachhaltigen Hochgenuss für zuhause und unterwegs. Der Wechsel von Plastik- auf Recyclingpapier-Verpackung schließt deshalb den Kreis einer umweltbewussten Produktion. Damit die Nussspezialitäten frisch bleiben, wurde die Abfüllung umgestellt. Diese erfolgt nun zwei Mal pro Woche, verbunden mit dem umgehenden Versand. Dazu werden die Bestellungen gesammelt und so nach Bedarf produziert. Der Rest der Naturprodukte verbleibt vakuumverpackt und knackig im Lager. Wellnuss Premium Snacks reduziert den Plastikanteil seiner Verpackungen so auf null Prozent, zusätzlich ist der Versand nun CO2-neutral. Damit leistet der Snack-Spezialist einen direkten Beitrag zum Umweltschutz und unterstützt seine Kunden dabei, die Natur sauberer zu halten - ohne Einfluss auf den Genuss seiner Premium-Snacks.

Komplett-System mit Vorratsglas sorgt für lange Frische

Damit die Nüsse trotz Papierverpackung lange frisch sind, ist auf der Tüte und einem Beipackzettel der Hinweis vermerkt, die Snacks direkt in ein luftdichtes Gefäß umzufüllen. Optional können im Onlineshop auf www.wellnuss.deperfekt auf das Füllvolumen der 300 und 600 Gramm Packungen abgestimmte, formschönen Vorratsgläser mit Beschriftungsmöglichkeit (Sorte, Mindesthaltbarkeitsdatum etc.) gleich mitbestellt werden.

Reinheitsgebot der Wellnuss Premium Snacks

Alle Wellnuss Premium Snacks sind nach dem wellnuss Reinheitsgebot frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen, künstlichen Aromen und Gentechnik. Dadurch sind diese vielseitig auch für andere Genussgelegenheiten verwendbar, zum Beispiel:

- Naturbelassen: fürs Snacken, Backen oder Müslis eignen sich hervorragend Walnüsse, Haselnüsse und Cashews

- Herzhaft ofengeröstet: Cashews mit BBQ Rubs

- Harmonisch-spannend: der wellnuss Akkulader mit schokolierten Cranberries und Cashews oder der wellnuss Energiespender mit Edelnüsse und Cranberries

- Für Schokoliebhaber: Trüffelmandeln oder Schoko-Crispies mit weißer Schokolade

wellnuss Premium Snacks freut sich über jeden, der das Plastikfrei-Projekt unterstützt. Genuss ist umweltbewusst am schönsten.

Der Spezialist für Natursnacks wurde 2011 von Achim Stephan in Hamburg mit dem Ziel gegründet, Kunden dabei zu unterstützen, einen exzellenten Snack-Eindruck zu hinterlassen. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern bietet wellnuss Premium Snacks inzwischen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hochwertige Nuss- und Trockenfruchtmischungen sowie Schokoladenspezialitäten an, nachhaltig verpackte, für den private Hochgenuss und für Unternehmen als Konferenzsnack oder als Werbegeschenk mit Personalisierungsoption. Die Bestellung erfolgt über den eigenen Onlineshop auf www.wellnuss.de.

