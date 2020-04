Capita Consulting führt Low-Code-Plattform von OutSystems zur Beschleunigung der digitalen Transformation ein

Capita Consulting (http://www.capita-consulting.de/) und OutSystems (http://www.outsystems.com/)haben bekannt gegeben, dass das Unternehmen nun die Low-Code-Plattform eingeführt hat. Capita will die Plattform sowohl für interne Zwecke nutzen als auch als Basis von Lösungen für seine Kunden aus dem öffentlichen Sektor und den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen und Versorgung.

Bei Low-Code handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung, die die Entwicklung von Applikationen beschleunigt und den Aufwand an manueller Programmierung auf ein Minimum reduziert. In einem grafischen Interface können Entwickler Applikationen mit visueller Modellierung zusammenstellen und konfigurieren. Developern stehen dafür zahlreiche Tools zur Verfügung, mit denen sie vollständige Applikationen visuell per Drag-and-Drop erstellen können. So müssen Anwender nicht mehr Tausende Zeilen komplexen Code und Syntax schreiben, sondern können binnen kürzester Zeit vollständige Applikationen mit modernen Benutzeroberflächen, Integrationen, Daten und Logiken fertigstellen. Low-Code erlaubt es Entwicklern, die Infrastruktur und Neuimplementierung von Pattern zu überspringen und sich direkt mit den 10 Prozent zu beschäftigen, die eine Applikation einzigartig machen. Dies ermöglicht eine umgehende Bereitstellung von Lösungen für Kunden, die sich schnell an neue Geschäftsanforderungen anpassen müssen.

