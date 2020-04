Unmanaged Ethernet Switches so klein wie eine Kreditkarte

So, 04/26/2020 - 10:00

Moxa stellt neue Reihe industrieller Unmanaged Ethernet Switches vor, mit denen sich zuverlässige Netzwerke einfach erweitern lassen

Moxa hat die Serien EDS-2000-EL und EDS-2000-ML eingeführt, eine neue Reihe industrieller Unmanaged Ethernet Switches mit 5 bis 18 Ports sowie Gigabit-Combo-Ports für die zuverlässige Vernetzung von mehr Knoten und mit höheren Bandbreiten. Die Switches bieten Quality of Service (QoS) und Broadcast Storm Protection (BSP) per DIP-Switch und ermöglichen es den Technikern vor Ort, zuverlässige Netzwerke einfach per Plug-and-Play zu erweitern.

Je mehr Datenpunkte Sie anschließen können, desto mehr Erkenntnisse können Sie für Ihre Produktivität nutzen. Daher ist die Notwendigkeit einer schnellen und zuverlässigen Netzwerkerweiterung für die Verbesserung der Betriebseffizienz in industriellen Anwendungen von entscheidender Bedeutung.

Die Serien EDS-2000-EL und EDS-2000-ML eignen sich mit ihrem kompakten Design und den zahlreichen Funktionen, welche die Zuverlässigkeit erhöhen, ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die Serie EDS-2000-EL ist ein Unmanaged Switch der Einstiegsklasse für die allgemeine Automatisierung, der fast so klein wie eine Kreditkarte ist, so dass er in jeden Schaltschrank passt. Dennoch ist der Switch mit zahlreichen Funktionen wie QoS und BSP ausgestattet, um eine zuverlässige Ethernet-Konnektivität zu gewährleisten.

Mit den gleichen Merkmalen wie die EDS-2000-EL-Serie ist die EDS-2000-ML-Serie ein Unmanaged Mainstream- Switch für die betriebskritische Automatisierung, der mit größerer Vielseitigkeit, sofortigen Relais-Alarmen, flexiblen Montageoptionen und zwei Stromeingängen ausgestattet ist, um eine höhere Zuverlässigkeit im Feld zu gewährleisten. Darüber hinaus erfüllt die Serie EDS-2000-ML auch verschiedene industrielle Zertifizierungen* für Anwendungen in wichtigen vertikalen Märkten.

Industrielle Unmanaged Ethernet Switches der Serie EDS-2005-EL/2008-EL:

Extra kleiner Footprint für einfache Platzierung in Schaltschränken

Verbesserte Dateneffizienz durch QoS- und BSP-Funktionen

Zuverlässiger Betrieb von -40 bis 75°C (-T-Modelle)

Modelle mit RJ45- und Multimode-SC- und ST-Glasfaseranschlüssen verfügbar

Erhältlich mit IP40-zertifiziertem Metallgehäuse oder Kunststoffgehäuse

Industrielle Unmanaged Ethernet-Switches der Serie EDS-2010-ML/2016-ML/2018-ML:

Extra kleiner Footprint für einfache Platzierung in Schaltschränken

Verbesserte Dateneffizienz durch QoS- und BSP-Funktionen

Automatische Warnmeldungen bei Strom- und Portausfällen

Bis zu 2 Gigabit-Combo-Ports für schnelle und flexible Uplinks

Drei Montageoptionen für die flexible Installation auf DIN-Schienen

Industrie-zertifiziert für den Einsatz in unternehmenskritischen Anwendungen:

IECEx, C1D2, ATEX Zone 2 und DNV GL werden in Q4, 2020 verfügbar sein.

Wenn Sie mehr über die industriellen Unmanaged Ethernet Switches der Serie EDS-2000 erfahren möchten, besuchen Sie bitte:

https://www.moxa.com/en/spotlight/industrial-ethernet/eds-2000-industrial-unmanaged-switches/index.htm

Moxa ist ein führender Hersteller von Lösungen für die industrielle Netzwerktechnik sowie für Computing- und Edge-Connectivity-Anwendungen, für die Konnektivität des Industrial Internet of Things (IIoT). Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung hat Moxa mehr als 57 Millionen Geräte weltweit vernetzt und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das Kunden in mehr als 70 Ländern erreicht. Moxas Kunden profitieren von zuverlässigen industriellen Netzwerken und Kommunikationsinfrastrukturen. Ganz nach dem Motto: Reliable Networks, Sincere Service. Weitere Informationen über die Lösungen von Moxa finden Sie unter www.moxa.com

Firmenkontakt

Moxa Europe GmbH

Silke Boysen-Korya

Einsteinstraße 7

85716 Unterschleißheim

089/37003990

089/370039999

europe@moxa.com

http://www.moxa.com

Pressekontakt

2beecomm

Sonja Schleif

Theodor-Heuss-Straße 51-61

61118 Bad Vilbel

069/40951741

sonja.schleif@2beecomm.de

http://www.2beecomm.de

Moxa, EDS-2000, Footprint, QpS, BSP, Unmanaged, Ethernet, Switch