Ein gutes SAP Berechtigungskonzept von oneresource ag

Wil im April 2020 - Neue Impulse von oneresource ag: Kompetenzen im Bereich SAP Berechtigungen von oneresource ag helfen den Unternehmen, eine Vergabe von SAP Berechtigungen sorgfältig durch ein SAP Berechtigungskonzept zu planen, durchzuführen und dadurch auch die Sicherheit der Geschäftsdaten zu erreichen. Alle Informationen über SAP Prozessinnovationen lesen Sie hier:

https://oneresource.com/sap-berechtigungskonzepts/

oneresource ag ist seit Jahren bekannt für die Neuentwicklung anwenderfreundlicher und individuell abgestimmter Dienstleistungen und einem effizienten Service am Kunden. Das SAP Berechtigungskonzept von oneresource ag ist immer individuell auf den Betrieb, Abteilungen und Mitarbeiter individuell angepasstes System. So lässt sich der Nutzen eines solchen Konzepts maximieren und mögliche Angriffspunkte minimieren. Es gibt aber Rahmenbedingungen, wie gesetzliche Vorgaben, die in jedes Konzept einfliessen. Die Vorteile des SAP Berechtigungskonzeptes von oneresource ag liegen auf der Hand: im Vorfeld werden Verantwortlichkeiten geklärt und Aufgabenbereiche definiert. Die Kunden von oneresource profitieren davon, dass die Berechtigungen für Benutzer und Benutzergruppen so exakt wie möglich zugeschnitten werden. Hier handelt es sich um Vorarbeiten, um das Berechtigungskonzept erfolgreich in die Infrastruktur einzuarbeiten. Mehr zu den Kompetenzen im Bereich SAP Berechtigungen von oneresource ag:

Das Angebot besticht durch ein umfangreiches Testprogramm, bei dem mit jedem erfolgreichen Schritt das Konzept immer weiter eingearbeitet wird. Angefangen über eine Simulation, die noch nicht auf dem System läuft, wird das Konzept immer weiter angepasst, bis es unter realen Bedingungen im echten Betriebsablauf funktioniert.

Und so ist es nicht überraschend, dass auch die Geschäftsführung der oneresource ag von der Vermarktungsstrategie für SAP Berechtigungen und Sicherheit restlos überzeugt ist: "Die Nachfrage hat sich erheblich gesteigert. Ein SAP Berechtigungskonzept sollte in regelmässigen Abständen überprüft und erweitert werden. Dies ist auch unter dem Aspekt, der sich ständig verändernden Anforderungen an die IT-Sicherheit ein immer wieder notwendiger Schritt.", sagt Paolo Strever, der verantwortliche Geschäftsführer der oneresource ag. "Unsere Berater informieren die Kunden persönlich und detailliert über unsere Kompetenzen im Bereich SAP Berechtigungen."

oneresource bietet seinen Kunden eine breite Palette von werthaltigen und individuell abgestimmten Dienstleistungen. Seit der Firmengründung gehört oneresource im deutschsprachigen Raum zu den führenden Anbietern der Digitalisierung.

oneresource ag

Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

E-Mail: info@oneresource.com

Homepage: https://oneresource.com/

Telefon: +41 71 950 55 55

