Manager sehen schwarz für die Weltwirtschaft, aber nur grau für ihr Unternehmen

Heidelberg, 24. April 2020 - Optimismus ist derzeit Mangelware unter Managern weltweit - aber die Situation für das eigene Land und Unternehmen wird weniger kritisch beurteilt. Das ist eine der Erkenntnisse des neu gestarteten Global Business Barometer, das "The Economist" in Zusammenarbeit mit SAS, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), jetzt startet. Dem Stimmungsbarometer liegen die Bewertungen von über 2.700 Führungskräften aus 118 Ländern zugrunde. Die Erhebung datiert vom 6. April und wird ab sofort jeden Monat aktualisiert.

Die Ergebnisse sind frei zugänglich und können interaktiv nach verschiedenen Kriterien durchsucht werden. https://globalbusinessbarometer.economist.com

Interessante Ergebnisse vom April:

- Die Aussichten für die Weltwirtschaft werden insgesamt sehr negativ bewertet. Deutschland liegt hier im Schnitt - am wenigsten pessimistisch gibt sich Italien.

- Insgesamt bewerten die Manager die Aussichten für das eigene Land und speziell für die eigene Branche und das eigene Unternehmen wesentlich besser als für die Weltwirtschaft.

- Chancen sehen die Unternehmen vor allem in der Eroberung von Marktanteilen.

- Handel, IT und Finanzdienstleister sind vergleichsweise optimistisch.

- Alle Branchen stellen fest, in der COVID-19-Krise agiler geworden zu sein.

Zusammenfassung der Ergebnisse: https://globalbusinessbarometer.economist.com/executive-summary/

SAS Institute GmbH

Thomas Maier

In der Neckarhelle 162

69118 Heidelberg

Deutschland

E-Mail: thomas.maier@ger.sas.com

Homepage: http://www.sas.de

Telefon: 0049 6221 415-1214

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Ingo Weber

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0