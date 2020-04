Testo Service-Aktionen für Rauchgas- und Feinstaub-Messgeräte

Titisee-Neustadt, 24.04.2020 - Der Winter ist vorbei, der Frühling beginnt und der Frühjahrsputz steht an. Wie jedes Jahr bietet Testo die beliebten Service-Aktionen "Sommer-Sonder-Service" für Rauchgas-Geräte und der "Fitness-Check" für Feinstaubmesssysteme an. Für alle die ein testo 320, testo 327, testo 330, testo 300 oder testo 380 besitzen und die ihr Gerät auf Herz und Nieren prüfen lassen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Außer der intensiven Prüfung des Geräts zum Sonderpreis bietet Testo auch einen Hol- und Bringdienst - so spart man nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Der Sommer-Sonder-Service für Rauchgas-Messgeräte findet dieses Jahr etwas früher als gewohnt statt. Interessierte erfahren mehr unter: https://www.testo.com/de-DE/rauchgas-analysegeraet/sommer-sonder-service

Alle Anwender des Feinstaubmesssystems testo 380 können ihr Gerät ab dem 01.05.2020 zum Fitness-Check einschicken. Mehr Infos sind unter https://www.testo.com/de-DE/services/sommer-sonder-service-testo-380 zu finden.

Beide Testo Service-Aktionen enden am 31.07.2020.

Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

Kontakt

Testo SE & Co. KGaA

Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 8

79822 Titisee-Neustadt

07653 681 700

vertrieb@testo.de

http://www.testo.com/de-DE

testo, Abgasmessung, Feinstaubmessung, Feinstaubmesssystem, Rauchgasmessgerät, Heizungsmesstechnik