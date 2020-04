Ganz Deutschland von Zuhause aus bereisen

Traum-Ferienwohnungen lädt zur digitalen Entdeckungstour ein

Bremen, 23. April 2020. Der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen.de startet mit der Kampagne "Wir träumen von Urlaub" eine digitale Reise durch das ganze Land und ermöglicht es, die malerischen Regionen Deutschlands virtuell vom Sofa aus zu erkunden. Per Klick geht es auf einer interaktiven Deutschlandkarte auf digitale Reise durch alle Bundesländer. Dank der Unterstützung von Tourismusverbänden und Urlaubsdestinationen konnte die umfassende Sammlung digitaler Angebote zusammengestellt und die deutschlandweite Kampagne veröffentlicht werden.

Den Laptop oder das Handy gezückt und schon können Menschen mit Fernweh virtuell im Strandkorb liegen, durch die Alpen wandern oder die Museen des Landes durchstreifen. Das digitale Reiseangebot bietet eine große Auswahl an Bildern, Imagefilmen und Hörerlebnissen zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Per Klick auf jedes Bundesland öffnet sich eine weitere Seite mit Inhalten zu der entsprechenden Region und einer Verlinkung zum jeweiligen Landesverband für weiterführende Informationen und zu noch mehr digitalen Eindrücken, die Urlaubsgefühle wecken.

"Mit unserer Kampagne möchten wir auch in Zeiten der Reisebeschränkungen die Möglichkeit bieten, Lieblings-Urlaubsorte virtuell zu bereisen. Wir möchten Urlaubern und Urlauberinnen die Chance geben, das gesamte Land auf eine völlig neue Art und Weise zu entdecken und sich in den Urlaub zu träumen", sagt Sebastian Linke, CMO von Traum-Ferienwohnungen. Deutschland und seine vielfältigen Reisedestinationen stehen dabei im Fokus der Kampagne. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Regionen und Reiseziele zu stärken, die vielfältigen digitalen Angebote der Destination hervorzuheben und zu einem digitalen Gesamterlebnis zu bündeln. Weiterhin glauben wir, dass der Urlaubsstandort Deutschland und der Trend zum Urlaub im eigenen Land gerade nach Lockerung der Restriktionen noch populärer werden wird", so Linke weiter.

Auch die Zahlen sprechen dafür: "Wir können schon wieder einen Anfrage-Anstieg für die Sommermonate beobachten. Innerhalb der letzten zwei Wochen haben wieder mehr Urlauber auf unserem Portal nach Ferienunterkünften gesucht - vor allem nach Ferienwohnungen oder Ferienhäusern in Deutschland und der gesamten DACH-Region," freut sich Linke. Ein weiterer Vorteil, neben der Privatsphäre und Unabhängigkeit, die ein Ferienhausurlaub mit sich bringt, ist die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme über das Portal von Traum-Ferienwohnungen. "Urlauber können den Ferienhausvermietern eine persönliche Nachricht schreiben oder direkt zum Telefonhörer greifen und selbst jetzt in der Krisensituation ihren Urlaub individuell aushandeln. So können sich beide Seiten über Einzelheiten des Mietvertrags verständigen und individuelle Vereinbarungen bezüglich Reservierung, Anzahlung oder etwaiger Stornierung der Ferienwohnung treffen", erklärt Linke.

Neben der Kampagnenwebsite veröffentlicht Traum-Ferienwohnungen die Kampagne "Wir träumen von Urlaub" auch über die unternehmenseigenen Social-Media-Kanäle. Auf der Instagram-Seite von Traum-Ferienwohnungen ist derzeit jeder dazu aufgerufen, sein schönstes Urlaubsfoto zu posten und gemeinsam von besseren Tagen am Strand, in den Bergen oder am See zu träumen. Unter allen Teilnehmern, die unter ihr Urlaubsbild den Hashtag #wirträumenvonurlaub setzen und @traumferienwohnungen vertaggen, verlost das Unternehmen bis zum 15.05.2020 einen Urlaubsgutschein im Wert von 500 Euro.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen.de Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 95.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, eines der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

