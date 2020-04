Beamtenversicherungen: Experte Sven Lohe mit individuellen Rundum-Sorglos-Lösungen

Kostenlos und unverbindlich beraten lassen!

Der Erfolgskurs der Versicherungsagentur Sven Lohe reißt nicht ab. Auch mit dem neuen Angebot werden wiederholt Maßstäbe gesetzt und die Kunden sind überzeugt. Hier die wichtigsten Fakten zu dem neuen Service:

Sven Lohe ist in der Öffentlichkeit und in den Medien bekannt dafür unkonventionelle Wege zu beschreiten, um neue Potentiale im Versicherungsmarkt zu entdecken und diese aufzubauen.

Diese Stellung kommt nicht von ungefähr, sondern wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung ungewöhnlicher Ideen hart erarbeitet. Mit neuen Ideen stärkt die Versicherungsagentur Sven Lohe, seit Jahren schon das Kerngeschäft. Eine dieser Innovationen ist der neue Beratungsansatz zu allen Themen für Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Sogar Experten der Materie sind von der Marktakzeptanz und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. Damit ist der Versicherungsagentur Sven Lohe eine echte Neuentwicklung gelungen und es scheint sicher, dass die Sparte Beamtenversicherungen den Erfolg weiter festigen wird. Experten ziehen auch einem Durchbruch in artverwandte Versicherungs-Bereiche in Betracht. Insbesondere diese letztgenannte Stoßrichtung war von Beamtenversicherungen (https://www.beamte-info.de/) auch beabsichtigt ?

Experte für den öffentlichen Dienst Sven Lohe, Agenturleiter in Lübeck und für den Bereich Beamtenversicherungen zuständig, plaudert aus dem Nähkästchen: "Immer wieder haben wir in Meetings intensiv die wesentlichen Versicherungsmerkmale genau analysiert. Dabei standen natürlich die Kernpunkte im Hinblick auf die Nachfragepotenziale im Mittelpunkt der Diskussionen. Wahrscheinlich waren es die kreativen Köpfe der Marketingabteilung, die den Ausschlag für Beamtenversicherungen gaben. Herausgekommen ist eine sehr gute innovative Lösung. Wir sind alle sehr stolz auf unsere Beamtenversicherungen mit den individuellen Rundum-sorglos-Lösungen. Viele dieser Lösungen können Sie gerne auch unseren Blog (https://www.beamte-info.de/news/) einsehen.

Sven Lohe - Experte für Beamtenversicherungen und für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mit individuellen Rundum-Sorglos-Lösungen.

