Wanderer aufgepasst: Neuer Routenvorschlag für eine Rundreise durch die Rocky Mountains

Auf der Plattform Maple Trails werden nun auch Routenvorschläge für Kanada Rundreisen angeboten. Die Vorschläge sollen vor allem Individualreisende ansprechen, die ihren Kanada Urlaub selbst planen und buchen möchten.

Besonders zum Zug kommen endlich auch mal die Wanderer, denn neben einer 3-wöchigen Rundreise durch die Rocky Mountains, gibt es auch einen Routenvorschlag für eine Wanderrundreise. Diese gibt es in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, so dass der Wanderer zwischen einfachen, mittleren und anstrengenden Wanderungen wählen kann. Ein weiteres Highlight ist die Option auf eine Mehrtagestour (drei-tägig) zum berühmten Berg Lake im Mount Robson Provincial Park.

Bei dieser Rundreise ist der Start- und Endpunkt jeweils Vancouver. Auf dem Weg werden über 2.000 km hinweg die beiden berühmten Nationalparks Jasper und Banff besucht, aber auch den etwas unbekannteren Parks wie zum Beispiel Wells Gray PP, und Mount Robson PP etc. wird ein Besuch abgestattet.

Es werden Sehenswürdigkeiten wie Lake Louise, Columbia Icefield, aber auch der berühmte Ausblick auf den Peyto Lake vorgestellt. Zahlreiche Wanderungen laden ein die Touristenmassen hinter sich zu lassen und die großartige Natur der Rocky Mountains von einer anderen Seite kennen zu lernen.

Miriam Fetzer von Maple Trails schlägt vor: "Wer möchte kann eine Kanu Tour auf einem der bekanntesten Seen des Jasper Nationalparks machen oder sich ein Fahrrad leihen und eine historische Eisenbahnstrecke entlang brausen. Oder wie wäre es mit einer Mehrtagestour zum fantastischen Berg Lake?"

Es können Aktivitäten, wie das Columbia Icefield Adventure, die Banff Gondola oder aber ein Besuch im Railway Museum gebucht werden. Bevor es dann wieder zurück nach Vancouver geht, wird noch einmal richtig Sonne getankt, durch Pfirsich Plantagen gewandelt und in einer Weinprobe der beste Tropfen der Region bestimmt. Last but not least: Vancouver, umgeben von den Coast Mountains und dem Pazifik, ist allein schon aufgrund der Lage einen Besuch wert. Ansonsten wird hier einmal so richtig geschlemmt: Fans der asiatischen Küche kommen hier auf alle Fälle auf ihre Kosten!

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.mapletrails.de/wandern-rundreise-rocky-mountains-3-wochen-vancouver/

Maple Trails bietet alles rund um das Thema Kanada Reisen, Camping und Wandern in Kanada und Wanderrouten für den perfekten Urlaub in Kanada.

