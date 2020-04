"Urban Gardening" leicht gemacht!

Die neue "GreenBOX light" wurde speziell für den Trend "Urban Gardening" für "Mini-Gärten" in den Städten und für kleine Freiflächen, wie beispielsweise Balkons und Terrassen, entwickelt, kann aber dank ihrer kompakten Größe auch flexibel überall im Innenbereich zum Einsatz kommen.

Die moderne Pflanzbox ist aus FSC®-zertifiziertem Massivholz gefertigt und wird in drei Varianten angeboten: naturbelassen zur Selbst-Lasur und - bereits vorbehandelt - mit einer Schutzlasur in den Trendfarben "Kastanie" oder "Aqua Splash". Die 70 cm hohe Pflanzfläche erlaubt ein rückenschonendes Gärtnern und macht die Bepflanzung und Bewirtschaftung der "GreenBOX light" leicht und bequem. Besonders komfortabel: Eine geräumige Ablagefläche für Deko, Pflanzgefäße oder Gießkanne & Co. bietet zusätzlichen Nutzen für Pflanzenfreunde. Zu mehreren in einer Reihe platziert oder als Umrandung einer Außen-Freifläche dient die "GreenBOX light" als begrünter Sicht- und Windschutz.

Alle drei Varianten werden als platzsparend verpackter Komplett-Bausatz mit fix und fertig vormontierten Teilen angeboten, inklusive einer praktischen Pflanztasche aus reißfestem Spezialkunstoff. Eine leicht verständliche Bauanleitung liegt dem Bausatz bei. Extra-Option für den Anwender: Für den schnellen Standortwechsel kann die "GreenBOX light" mit einem separat erhältlichen, passenden Rollen-Set im Handumdrehen mobil gemacht werden. Erhältlich ist die schöne und praktische Pflanzbox ab ca. 55,45 Euro in Gartencentern, Baumärkten, im Fachhandel und online, z. B. auf www.wagner-system.com.

Kontakt: Wagner System GmbH, www.wagner-system.de

WAGNER ist ein führender europäischer Markenhersteller von funktionellen und gut gestalteten Produkten für Haus, Garten, Werkstatt und den gesamten Objektbereich.

Das Unternehmen entwickelt und produziert in zwei Werken in Lahr/Schwarzwald Möbelkomponenten wie Rollen und Räder, Möbelbeine und QuickClick, ein patentiertes Gleit- und Stoppsystem mit zahlreichen Speziallösungen für jede Art von Möbel. Außerdem fertigt WAGNER ein ideenreiches System für Selbstbaumöbel, einzigartige Türstopper, Transporthilfen und Pflanzenroller sowie neuartige mobile Pflanzboxen, Wandelemente und Accessoires für das moderne "Urban Gardening".

Kontakt

Wagner System GmbH

Eva Schilling

Tullastr. 19

D - 77933 Lahr

+ 49 (0) 7821-9477-139

eva.schilling@wagner-system.de

http://www.wagner-system.de

wagner, pflanzbox, urban gardening