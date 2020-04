Kreative Tipps und Ideen für den Wohnungs-Eingangsbereich

Ratgeber und Checkliste

Der Eingangsbereich (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Categories/Wohnen/Haken__Garderobe)wird neben Wohnzimmer und Küche oft vernachlässig. Er spiegelt den ersten Eindruck von der Wohnung wieder und verdient mehr Beachtung. Hier einige Ideen und Ratschläge.

Meist ist der Eingangsbereich nicht groß, oft schmal und schlecht beleuchtet. Trotzdem lässt sich für die gute Unterbringung der Garderobe und der Schuhe einiges machen. Für Jacken, Tücher und Taschen braucht ihr eine Hakenleiste (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10321). Wenig Platz nimmt eine in die Wand eingelassene Garderobe im Flur ein. Dort lassen sich auch gut Jacken nebeneinander auf Bügel hängen. Jeder findet seine Jacke aufgrund der Übersichtlichkeit schnell und auf Gäste wirkt der Bereich der Garderobe angenehm. Die Jacken stapeln sich nicht auf zu kleinen Hakenleisten. Für die Schuhe eignet sich ein geschlossener Bereich. Dafür kauft ihr euch eine Bank mit Klappfach oder einen hohen Schuhschrank mit vielen Fächern. An die Tür des Schuhschranks oder an eine der Wände wird ein Spiegel angebracht. Eine Bank im Eingangsbereich bietet den Vorteil, dass sich jeder zum Schuhe anziehen hinsetzen kann. Gerade für ältere Menschen ist das ein Vorteil. Günstig ist auch ein kleiner Tisch als Ablage mit einem Schubfach für Schlüssel und Schuhlöffel. Der Tisch ist ein guter Ort für zur Jahreszeit passende Dekoration oder Gefäße für Raumduft oder Dufthölzer. Für die Schlüsselablage eignet sich ein Schlüsselschrank (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10590) oder ein Schlüsselbrett (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10282) . Die geschlossene Variante bietet den Vorteil, dass die Schlüssel nicht gleich für jeden öffentlich zu sehen sind und ihr mehr Kontrolle darüber hat.

Ein nützlicher Einrichtungsgegenstand im Flur ist ein Schirmständer (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10811) mit Tropfschale, der direkt neben der Eingangstür dazu beiträgt, dass hässliche Wasserflecken auf dem empfindlichen Fußboden nicht erst entstehen. Bei der Wahl des Fußodenbelags stehen Robustheit und einfaches Saubermachen im Vordergrund. Notwendig ist auch ein Fußabtreter und ein kleiner Teppich als Schmutzfänger. Zur weiteren Komplettierung könnt ihr die Tür mit einem Kranz dekorieren und Grünpflanzen bei vorhandenen Platz aufstellen. Bei Hausneubau und freier Eingangsgestaltung ist es sinnvoll, ein Fenster neben der Tür zu integrieren oder die Eingangstür mit einer Scheibe zu versehen. Ein freundlicher und heller Eingangsbereich lädt zum Eintreten ein.

Eine Ideensammlung von CallunaCasa.de, den Wohn- und Deko-Experten.

CallunaCasa - Onlineshop für hochwertige Wohnaccessoires, Garten, Dekoration im Shabby Chic und Landhausstil, Wellness, Bio-Kosmetik und Geschenke

Kontakt

CallunaCasa

Mona Vogel

Am Ring 6

04720 Döbeln

015115579765

calluna24@t-online.de

http://callunacasa.de

Garderobe,Flur,Hakenleiste,Haken,Schlüsselschrank,Schuhschrank,Wohnen,Wohnung,Einrichten,Ideen,Tipps,Ratschläge,Checkliste