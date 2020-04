Internationales Distributoren-Netzwerk erweitert: Imedos Systems GmbH schließt Partnerschaft mit ALF Distribution GmbH

(Mynewsdesk) Der Medizintechnikhersteller Imedos Systems GmbH (https://www.imedos.de/index.php?id=71) erweitert sein internationales Netzwerk und ernennt die ALF Distribution GmbH (https://www.alf-distribution.com/en/) zum neuen Distributor für seine Systeme zur Netzhaut-Gefäßanalyse. Mit Fokus auf die kardiovaskuläre Forschung bedient der neue Vertriebspartner zukünftig verschiedene Märkte in Deutschland, der Europäischen Union und der Schweiz.

Die ALF Distribution GmbH mit Sitz in Aachen, verfügt über jahrelange Erfahrung in der Identifizierung hochwertiger Technologien sowie im direkten Vertrieb von Geräten zur nicht-invasiven Gefäßdiagnostik. Das Unternehmen nimmt ab sofort alle Produkte von Imedos in seine Produktpalette auf und wird neuer Vertriebspartner des Jenaer Unternehmens. Der Dynamic Vessel Analyzer 3.0 (DVA 3.0) (https://www.imedos.de/index.php?id=158&L=0sfsdf%27%27) von Imedos wir damit ein neues Kernprodukt im Portfolio der ALF Distribution GmbH. Das medizintechnische Gerätesystem ermöglicht die sogenannte dynamische Gefäßanalyse. Dieses innovative Verfahren der retinalen Gefäßanalyse liefert detaillierte Einblicke in die Funktion und Regulation der Netzhautgefäße. Dafür werden die kleinsten Gefäße der Netzhaut zunächst mit Flickerlicht stimuliert und anschließend analysiert. Die Gefäße der Netzhaut stehen stellvertretend für den gesamten menschlichen Körper. Sie liefern wichtige Informationen über die allgemeine Gefäßgesundheit. So wird eine Beurteilung des persönlichen Risikos von Patienten für kardiovaskuläre Erkrankungen und Ereignisse wie z.B. Schlaganfälle und Herzinfarkte, Diabetes mellitus, Adipositas oder okuläre Durchblutungsstörungen (z.B. Glaukom) möglich.

„Durch die Kooperation können wir unser Produktangebot um die Systeme zur Retinalen Gefäßanalyse erweitern. Als weltweit agierendes Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte sind wir stets auf der Suche nach neuen innovativen Lösungen für den klinischen Alltag unserer Kunden. Die Imedos-Technologien zur frühzeitigen Erkennung von Gefäßerkrankungen und Einschätzung des individuellen kardiovaskulären Risikos sind eine hervorragende Ergänzung unseres Angebots, vor allem im Bereich der kardiovaskulären Forschung“, begründet Dipl. Wirtschaftsjurist (FH) Achim Schwarz, Geschäftsführer ALF Distribution GmbH, die Partnerschaft.

Dr. Ing. Walthard Vilser, Geschäftsführer der Imedos Systems GmbH, begrüßt die Kooperation ebenfalls: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ALF Distribution. Die Expertise und starken Vertriebskanäle des Unternehmens eröffnen uns neue Schnittstellen und Marktchancen, um unser Wachstum im europäischen Markt weiter auszubauen und zu beschleunigen.“

Diese Pressemitteilung (http://www.mynewsdesk.com/de/tower-pr/pressreleases/internationales-distributoren-netzwerk-erweitert-imedos-systems-gmbh-schliesst-partnerschaft-mit-alf-distribution-gmbh-2992847) wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Tower PR (http://www.mynewsdesk.com/de/tower-pr)

Imedos ist auf die retinale Mikrozirkulation spezialisiert und entwickelt medizintechnische Gerätesysteme für die mikrovaskuläre Forschung und Funktions-Diagnostik. Durch jahrzehntelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat sich das Unternehmen als ein hoch innovativer Hersteller für Analysesysteme und Software etabliert. Diese werden nicht nur von Augenärzten, sondern auch von Spezialisten anderer medizinischer Fachrichtungen weltweit eingesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Jena beschäftigt zurzeit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Netzhaut der Augen ist ein einzigartiger Spiegel des gesamten Körpers. Über die hier stattfindende retinale Mikrozirkulation können Rückschlüsse auf den individuellen Gefäßzustand, die Gefäßfunktionen und vaskuläre Risikofaktoren getroffen werden. Das frühzeitige Erkennen dieser Gefäßrisiken ermöglicht es, kardio- und zerebrovaskuläre Erkrankungen gezielt vorzubeugen. Somit wird ein breites Anwendungsspektrum eröffnet, weit über die Augenheilkunde hinaus.

