Exklusive Damen Schuhe Übergrössen bei schuhplus bestellen

Stylische Trendschuhe in grossen Grössen für modebegeisterte Damen

schuhplus bietet klassische Damen Schuhe Übergrössen (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/), echte It-Pieces und praktische Modelle, die im Alltag, beim Wandern oder bei schlechtem Wetter gute Dienste leisten. Das Angebot so vielfältig, dass Damen mit großen Füßen beim Schuhkauf keine Kompromisse mehr eingehen müssen. Darüber hinaus dürfen sich Frauen mit Schuhgröße 42 bis 46 auf eine erstklassige Qualität, einen exzellenten Tragekomfort und auf modische Designs in diversen Stilrichtungen freuen.

Stylische Trendschuhe in grossen Grössen für modebegeisterte Damen

Vor allem modische und zeitgemäße Schuhe sind für Damen mit großen Füßen häufig nur schwer zu finden. Deswegen bietet schuhplus - Schuhe in Übergrössen (https://www.schuhplus.com/) eine riesige Auswahl an coolen Trendmodellen. Dazu gehören beispielsweise die vielen farbenfrohen Gummistiefel, die mit ihren leuchtenden Neonfarben oder bunten Mustern sofort ins Auge stechen. Sie peppen auch schlichte Outfits im Handumdrehen auf. Sehr lässig präsentieren sich die Mokassins aus dem schuhplus Webshop. Diese Modelle passen hervorragend zu einer Leggins und einem extralangen Flanellhemd. Damen, die Lust auf den angesagten Wild West Look haben, finden im Webshop auch jede Menge stylischer Cowboyboots. Manche davon sind mit detailreichen Stickereien verziert. Ein Jeansrock und eine Bluse mit Paisley-Muster machen den Look komplett. Richtig ausgefallen zeigen sich die Overknee Stiefel mit den glänzenden Lackoberflächen. Diese Modelle sind die perfekten Damen Schuhe Übergrössen für einen coolen Party Look.

Bequeme Damen Schuhe Übergrössen für die Freizeit

Für ein lässiges und komfortables Outfit bietet schuhplus natürlich ebenfalls die passenden Damen Schuhe Übergrössen. Die vielen sportiven Sneakers aus dem Shop sehen nicht nur richtig cool aus, sie bieten auch einen hohen Tragekomfort. Gleiches gilt für flache Boots, in Form von Chelsea Boots oder Schnürboots. Ein femininer und sehr bequemer Look gelingt hingegen mit den schmal geschnittenen Ballerinas aus dem Webshop. Die gibt es in so vielen Farben und Mustern, dass für jede Frau das passende Modell dabei sein dürfte.

Elegante XXL-Damenschuhe für Beruf und Festlichkeiten

Damit Damen mit großen Füßen auch im Job stilsicher auftreten können, gibt es im Webshop von schuplus ein großes Sortiment an Business-Schuhen. Dazu gehören viele der Pumps und Stiefeletten, die mit schlichten Formen und Farben überzeugen können. Die passen einfach ganz hervorragend zu einem schicken Kostüm oder Hosenanzug. Bei festlichen Anlässen verschiedener Art können die Frauen hingegen elegante High Heels aus dem schuhplus Webshop tragen. Diese Damen Schuhe Übergrössen stehen für Glanz und Glamour und passen hervorragend zu langen Abendroben oder modernen Cocktailkleidern.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Damenschuhe Übergrössen,Damen,Damenschuhe,Damenschuhe in Übergröße,Schuhe Übergröße,schuhplus,Schuhgeschäft,Onlineshopping,Übergrößen,Kay Zimmer,Georg Mahn,