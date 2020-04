StarMoney: Banking aus sicherer Distanz

Hamburg, 20. April. Die Coronakrise hat Deutschland fest im Griff. Viele Geschäfte, Restaurants und Bankfilialen bleiben geschlossen. Millionen von Menschen arbeiten im Homeoffice und müssen auch fast alle anderen Lebensbereiche vom heimischen Schreibtisch aus organisieren - nicht zuletzt ihre Finanzen und Bankgeschäfte. Für ihren Zahlungsverkehr oder das Management der Konten und Verträge benötigen sie besonders jetzt Lösungen, die es ihnen ermöglichen, auch in den eigenen vier Wänden voll handlungsfähig zu bleiben. Viele Menschen setzen dabei auf StarMoney, Deutschlands führende multibankenfähige Online-Banking-Software.

StarMoney integriert alle Funktionen für eine umfassende Verwaltung der persönlichen Finanzen und bietet maximale Sicherheit beim Online-Banking. Von der Auswertung über die Planung bis hin zu Prognosen - dank vielfältiger Funktionen entgeht den Usern kein Detail und sie wissen immer ganz genau, wie es um ihre Finanzen und ihr Banking steht.

Alle Konten in einer Anwendung

Mit StarMoney wickeln Nutzer ihre Überweisungen, Terminüberweisungen, Lastschriften und Daueraufträge einfach und schnell ab. Die Funktion "Fotoüberweisung" erspart ihnen dabei das lästige Abtippen von Rechnungen. User verwalten zudem alle ihre Konten zentral und sicher an einem Ort. Dabei lassen sich nicht nur Konten und Kreditkarten von über 2.000 Finanzinstituten zusammenführen. Neben den klassischen Bankgeschäften können auch PayPal-, Amazon- und ebay-Zahlungen, Fonds- sowie Aktienportfolios gemanagt, Handykosten, Finanzierungen und Kredite und sogar Versicherungen und Kündigungsfristen übersichtlich verwaltet werden.

StarMoney erkennt anhand der Umsätze automatisch die Verträge der Nutzer. Die Software erinnert proaktiv an Kündigungsfristen; nicht mehr benötigte Verträge können direkt über den Partner aboalarm gekündigt werden - mit Kündigungsgarantie und rechtlicher Unterstützung im Problemfall. Nutzer von StarMoney 12 Deluxe können darüber hinaus steuerrelevante Daten einfach und schnell für ihren Steuerberater im DATEV-Format oder ihre Steuersoftware exportieren. So lässt sich die Steuererklärung noch einfacher erstellen.

Einmal zahlen, dreimal nutzen

StarMoney 12 Deluxe (https://www.starmoney.de/privat/fuer-den-pc-windows/starmoney-deluxe-mit-monatlicher-zahlweise) kann auf zwei PCs und einem USB-Stick installiert werden, damit haben Nutzer ihre Kontodaten immer und überall dabei. Dank der Dreifachlizenz können zum Bespiel unterschiedliche Privatkonten getrennt verwaltet werden, StarMoney Deluxe ist so auch für Familien und Paare mit mehreren Konten und Kontoinhabern die perfekte Lösung. StarMoney 12 Deluxe ist für 3,79 Euro bei monatlicher Zahlung oder für 74,90 Euro als Kaufversion erhältlich.

Maximale Sicherheit wird durch den Schutz vor Phishing, Keylogger-Angriffen und Datenmissbrauch - selbst auf infizierten Rechnern - gewährleistet. Das Sicherheitssystem von StarMoney baut auf der langjährigen Erfahrung der Sparkassen-Finanzgruppe auf, nutzt Promon-Technologie und ist TÜV-zertifiziert.

Über Star Finanz:

Star Finanz, ein Unternehmen der Finanz Informatik, ist führender Anbieter von multibankenfähigen Online- und Mobile-Banking-Lösungen in Deutschland. Seit mehr als zwanzig Jahren prägt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Hannover mit über 250 Mitarbeitern das Online-Banking entscheidend mit.

Privatkunden, Mittelständlern und großen Unternehmen bietet die Star Finanz eine umfassende Palette an innovativen Finanzprodukten, darunter die Produktlinien StarMoney, StarMoney Deluxe, StarMoney für Mac und StarMoney Business sowie die Electronic-Banking-Software SFirm. StarMoney für Privatanwender ist über die StarMoney Flat auf iPhone und iPad, Android-Smartphone und Android-Tablet, Windows PC sowie dem Mac durch den StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst miteinander verbunden. Zum Leistungsspektrum gehören ebenso die Unterschriftenmappe, eine App zur mobilen Zahlungsfreigabe für Geschäftsleute mittels EBICS sowie das Finanzcockpit, eine High-Business-App, speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten.

Darüber hinaus realisiert Star Finanz erfolgreich individuelle Software-Lösungen, mit denen Unternehmen und Finanzinstitute neue Maßstäbe setzen. Dazu gehört die App Sparkasse für die Sparkassen-Finanzgruppe, die zu den führenden Mobile-Banking-Anwendungen für iOS sowie Android zählt oder das pushTAN-Verfahren, das den Empfang und die Verwendung von TANs auf ein- und demselben Endgerät ermöglicht. Die mobilen Finanzapplikationen der Star Finanz wurden inzwischen rund 28 Millionen Mal in den unterschiedlichen App-Stores heruntergeladen (Stand: Oktober 2019).

Mit dem Sparkassen Innovation Hub als zentralen "Andockpunkt" der Sparkassen-Finanzgruppe für FinTechs etabliert sich das Unternehmen zudem als Treiber von innovativen Entwicklungen. Darüber hinaus verantwortet Star Finanz die kontinuierliche Weiterentwicklung und den technischen Betrieb des Onlinebezahlverfahrens giropay.

