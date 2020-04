CERTIFIED-Hotels bieten Homeoffice-Kapazitäten an

Irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf. Oder die Gegebenheiten zuhause sind auf längere Sicht einfach suboptimal. Dann ist ein Home-Office-Arbeitsplatz im Hotel die schnellste und vor allem professionellste Lösung. Gerade CERTIFIED-Hotels sind mit ihrer geprüften Ausstattung in solchen Fällen eine gute Wahl!

Die unabhängigen Prüfer von CERTIFIED (https://pregas.de/allgemein/item/certified-kuert-die-besten-hotels-2019/) vergeben ihre Zertifikate nur dann, wenn die hohen Ansprüche von Business- & Tagungsgästen erfüllt sind. Das betrifft in den Zimmern ganz besonders die WLAN-Kapazitäten und die Mobilfunk-Erreichbarkeit, aber auch die Größe der Arbeitsfläche, die Beleuchtung und die Anzahl der freien Steckdosen.

Alle anderen Hotelannehmlichkeiten können natürlich individuell zugebucht werden oder sind bereits im Package-Preis enthalten.

Wer also kein Risiko eingehen möchte, der bucht sein „Home-Office auf Zeit“ in einem CERTIFIED-Hotel. Das unabhängige Hotelprüfungsinstitut hat auf einer eigens eingerichteten Landingpage eine Übersicht der qualitätsgeprüften Häuser mit Homeoffice-Angeboten eingerichtet. Ohne Umwege kann dann direkt bei den Hotels gebucht werden.

Mehr unter: www.certified.de/news/home-office-im-hotel (https://www.certified.de/news/home-office-im-hotel)

Image (adapted) CERTIFIED

Certified ist ein unabhängiges Prüfinstitut für die Hotellerie. Ähnlich wie die Stiftung Warentest Produkte testet, werden Certified Hotels und Locations von Travel – und Event Managern qualifiziert bewertet und zertifiziert.

Als Bewertungskriterien werden spezielle Anforderungen für Business-Kunden als Maßstab genutzt. In neutralen und umfangreichen Prüfungen vor Ort entsteht so ein objektives Zertifikat mit verlässlichen Detail-Aussagen über die geprüften Hotels, Apartments und Locations- unabhängig von Kategorien, für Low-Budget-Hotels wie Luxus- Häuser, für Ketten- und für Privathotels.

