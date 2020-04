STOPP COVID-19 - Sicherheitslösungen für Betriebsstätten und Mitarbeiter

++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ MAKRO IDENT ist der bekannte Brady-Distributor für verschiedenste Kennzeichnungen und Arbeitssicherheitslösungen aus dem Münchner Süden. Um mit Kennzeichnungen sehr klar kommunizieren zu können, sind verschiedenste Aufkleber und Schilder erhältlich mit Allgemeinen Sicherheitsinformationen, für Covid-19 Social Distancing, Hinweise für Personen, die sich in einem Covid-19 Risikogebiet aufhalten oder zu infizierten Personen Kontakt haben. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Aus dem Kennzeichnungs-Sortiment gibt es verschiedene Sicherheitsschilder wie z.B. „Handschuhe tragen“, „Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten“, „Maske tragen“ oder auch „Kein Zutritt für Personen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen und anderen grippeähnlichen Symptomen“. Anleitungen zum genauen Händewaschen sind ebenfalls im Sortiment wie viele weitere Schilder und Aufkleber, die klar kommunizieren. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Bei MAKRO IDENT sind sporadisch auch normale Atemschutzmasken der Klasse FFP2 und verschiedene Desinfektionsmittel erhältlich. Da diese sehr schnell wieder ausverkauft sind, bemüht sich MAKRO IDENT auch weiterhin große Stückzahlen verschiedenster Hersteller zu bekommen. Die aktuellen Lieferfähigkeiten sind zu finden unter dem folgenden Link a href="https://www.makroident.de/aktionen/allgemeines.html">www.makroident.de/aktionen/allgemeines.html ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ MAKRO IDENT verfügt seit vielen Jahren auch über verschiedene Absperr- und Markiersysteme. Dazu zählen z. B. Sperrpfosten, Ketten, Absperrbänder wie auch verschiedenste Bodenmarkiereungen. Zu den Bodenmarkierungen zählen Fußabdrücke, ein- und zwei-farbige Bänder, Punkte, Pfeile und vieles mehr. Diese Markierungen sind auch für dunkle Räume erhältlich und zwar in einer langnachleuchtenden Version. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Warnbänder gibt es reflektierend, gestreift und vollfarbig, Die erhältlichen selbstklebenden Warnbänder sind auch für Säulen, Pylonen, stoßgefährdete Kanten, Türbogen, Aufzüge, Treppengeländer und das Bekleben von Beton- und Fliesenböden hervorragend geeignet. Die Bänder gibt es laminiert und in rutschfester Ausführung. Die Bänder gibt es für die dauerhafte Markierung oder auch nur für das kurzzeitige Aufkleben auf dem Boden oder Gegenständen. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Sehr stabile Warnaufsteller zum Kennzeichnen von Gefahrenzonen wie z.B. in Krankenhäusern, Supermärkten oder öffentlichen Gebäuden, sind ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Für kontaminierte Bereiche verfügt MAKRO IDENT über verschiedene Notfall-Sets, Abdichtmatten und Wannen, um zum Beispiel dort Geräte oder Menschen in Schutzausrüstungen zu desinfizieren. Besonders große Auffangsysteme für Flüssigkeiten gibt es auch für Fässer, um die EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und ISO-Norm 14001 zu entsprechen. Viele dieser Auffangsysteme sind wiederverwendbar und sehr langlebige Lösungen für den Notfall. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Für die sichere Kennzeichnung von Laborproben findet man bei MAKRO IDENT ein großes Sortiment verschiedener Etiketten und Etikettendrucker, die speziell für den Laborbereich entwickelt wurden. Darunter Laboretiketten für PCR-Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Mirkotiterplatten, Petrischalen und vieles mehr. Diese eignen sich für den Einsatz von Autoklaven von 120°C Grad bis zum Kryo-Einsatz bei langer Lagerung in Flüssigstickstoff bis zu minus 196°C. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Die passenden tragbaren Etikettendrucker, Beschriftungsgeräte, kleine bis große leistungsfähige Etikettendrucker zum PC-Anschluß mit der passenden Etiketten-Software sind ebenso bei MAKRO IDENT erhältlich. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Um SARS Cov-2 schnellstmöglich einzudämmen und Laborproben schnellstmöglich auswerten zu können, Betriebsstätten aller Art und Mitarbeiter abzusichern, verfügt MAKRO IDENT ein sehr großes Spektrum an Hilfsmitteln, die das tägliche Arbeiten erleichtern. Auch uns liegt daran, Covid-19 bzw. das Virus SARS Cov-2 schnellstmöglich zu stoppen. ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++ Weitere Informationen sind zu finden unter dem Link www.makroident.de/aktionen/allgemeines.html ++++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++++ +++++ +++++ +++ ++ +++++ +++++MAKRO IDENT e.K. Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit Bussardstrasse 24 D-82008 Unterhaching b. München TEL. 089-615658-28 Ansprechpartner: Angelika Hentschel WEB: www.makroident.de