Marketing mit Cyou-Domains: Registrieren Sie Webadressen, die Jugendliche ansprechen

"I see you!" Dafür stehen die Cyou-Domains. "I see you" ist positiv - positiv wie der gleichnamige Song von Leona Lewis. "I see you" - das kann die Verabredung zwischen Freunden oder vielleicht auch Liebenden auf einen Zeitpunkt in der Zukunft sein: "Ich sehe Dich später". Auch schon "I see" ist positiv, denn es heißt auch "ich verstehe". So könnte "see you" auch als "ich verstehe dich" interpretiert werden. Und was gibt es Schöneres als von einem Menschen verstanden zu werden.

Die Sunrise Period der Cyou-Domains (https://www.domainregistry.de/cyou-domains.html), in der Markeninhaber den gleichlautenden Domainnamen unter .cyou registrieren können, beginnt am 14. Mai 2020 und endet am 15. Juni 2020.

Die Cyou-Domain ist eine einzigartige Domain, die nicht nur junge Leute anspricht, sondern auch Unternehmen und Marken, die ein jüngeres Publikum ansprechen möchten.

Warum .cyou?

- Verleihen Sie Ihrer Online-Identität mit IhrName.cyou eine moderne Note.

- Die cyou-Domain ist unabhängig von Geographie, Sprache und Industrie und kann von jedem verwendet werden, um seine Präsenz im Internet zu kennzeichnen.

- Sprechen Sie junge Leute mit IhreFirma.cyou an.

- Enthüllen Sie Ihre kreativen Ideen und Projekte mit IhrProjekt.cyou

- Die .cyou-Domain ist eine ausgezeichnete Wahl für Marken und Influencer, die benutzerdefinierte Markenlinks für Werbeaktionen und Kampagnen in sozialen Medien teilen möchten

Die .cyou-Domain eignet sich auch gut für Organisationen, die dieselben ethischen Werte wie Inklusivität, Unabhängigkeit und Vielfalt wie die heutige Generation teilen. Für eine begrenzte Zeit steht die Cyou-Domain Markeninhabern aus dem gesamten Internet zur Verfügung.

Sie können Ihre Marken auf einer Cyou-Domain sichern, bevor die Domain der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Von Einzelpersonen, die eine einprägsame und ansprechende persönliche Marke aufbauen möchten, bis hin zu Unternehmen, die mit der Jugend in Resonanz treten und ihrer Identität ein modernes Flair verleihen möchten, ist die Cyou-Domain eine Chance, Marken auf einer Domain-Endung zu sichern, die sich von der Masse abhebt.

