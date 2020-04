Kofax verkündet die diesjährigen Auszeichnungen seiner Partner

Zu den Top-Partnern zählen u. a. Canon U.S.A. Inc. und Optima Global Solutions

Kofax (https://www.kofax.de/?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=PartnerAwards), ein führender Anbieter von Intelligent Automation-Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, hat die diesjährigen Auszeichnungen seiner Partner veröffentlicht. Diese gingen an Canon U.S.A. Inc., Cranel Inc., Dynatos, Latourrette Consulting, Optima Global Solutions sowie Ricoh und wurden auf dem Global Kick-Off 2020 von Kofax verliehen.

Das Kofax Global Partner Programm (https://www.kofax.com/partners?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=PartnerAwards) mit über 850 Ökosystempartnern und Allianzbeziehungen bietet Kunden und Partnern umfassende intelligente Automatisierungsfunktionen, darunter Cognitive Capture und Automatisierung von Finanzprozessen, die der digitalen Transformation von Unternehmen zugutekommen. Als Teil des Ökosystems bieten die Kofax-Partner branchenführende Lösungen, Dienstleistungen, Support, Hardware und die Möglichkeit, "Work like tomorrow" Wirklichkeit werden zu lassen. "Wir gratulieren allen Kofax-Partnern des Jahres", sagt Chris Strammiello, Senior Vice President of Channel Sales bei Kofax. "Sie sind Beispiele für hervorragende Leistungen in ihren jeweiligen Fachgebieten und es ist uns eine Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Engagement, durch das unsere branchenführende Automatisierungsplattform zunehmend an Bedeutung gewinnt, spielt eine große Rolle für unseren Geschäftserfolg und den unserer Kunden."

Die Preisträger:

>> Canon U.S.A. Inc.: Ein führendes Unternehmen im Bereich Bildbearbeitungssoftware. Canon gewann die Auszeichnung "Capture Partner of the Year" aufgrund seiner herausragenden Leistungen bei der Kundenbetreuung durch die Bereitstellung capture-basierter Workflows und die Automatisierung von Geschäftsprozessen.

>> Cranel Inc.: Ein Vertriebsunternehmen für Dokumenten-, Scheck- und Druckmanagementlösungen. Es erhielt die Auszeichnung "Distributor of the Year", nachdem es als erstes Unternehmen die Kofax ControlSuite (https://www.kofax.de/Products/controlsuite?utm_source=PR&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=PartnerAwards) unter Vertrag genommen, eingeführt und die Mitarbeiter geschult hatte.

>> Dynatos: Das Unternehmen automatisiert und optimiert Finanzprozesse und erhielt die Auszeichnung "Partner of the Year", nachdem es seinen Kofax-Umsatz mit einem "Land and expand"-Ansatz verdoppelt hatte, welcher Kundenerfolg und Cross-Selling-Möglichkeiten gewährleistet.

>> Latourrette Consulting: Dieses Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die Arbeit mit ihren Geschäftsdokumenten und -prozessen zu vereinfachen. Es hat die Auszeichnung als "Professional Service Provider" erhalten, da es 30 Projekte mit über 5.000 Dienstleistungsstunden und 215 separaten technischen Zertifizierungen von Kofax in den Bereichen Automatisierung von Finanzprozessen und Intelligent Automation umgesetzt hat.

>> Optima Global Solutions: Das Unternehmen bietet vollständig integrierte Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und wurde als "Solution Partner" ausgezeichnet. Die Lösungen ermöglichten mehr als 50 Kunden, den Procrue-to-Pay-Lebenszyklus zu rationalisieren, einschließlich der Erfassung und Genehmigung von Kreditorenrechnungen unter der Verwendung von Kofax TotalAgility.

>> Ricoh: Ricoh unterstützt Mitarbeiter mithilfe innovativer Technologien und Dienstleistungen dabei, effizienter zu arbeiten und erhielt dafür die Auszeichnung "MPF Enterprise Partner of the Year". Ricoh hat erfolgreich den Einsatz der Kofax ControlSuite in Unternehmen und KMU getestet.

Mit Kofax-Software können Unternehmen nach dem Motto "Work Like Tomorrow" agieren und so schon heute den Arbeitsplatz der Zukunft anbieten. Die Kofax" Intelligent Automation Software-Plattform ermöglicht es, informationsintensive Geschäftsprozesse zu transformieren, manuelle Tätigkeiten und Fehler zu reduzieren, die Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Kofax kombiniert RPA, kognitive Erfassung, Prozessorchestrierung, Mobilitätsfunktionen und Kundenansprache sowie Analysefunktionen in einer Lösung. Dies vereinfacht die Implementierung und führt umgehend zu außerordentlichen Ergebnissen, die die Compliance-Risiken verringern und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität verbessern.

Kofax-Lösungen haben sich bereits bei mehr als 20.000 Kunden rasch bezahlt gemacht, darunter Finanzdienstleister, Versicherungen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen, Supply-Chain-Unternehmen, BPO-Anbieter u. a. m. Kofax-Software und -Lösungen erhalten Sie in über 60 Ländern in Nord- und Südamerika, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durch unsere Direktvertriebs- und Serviceorganisation sowie über mehr als 650 indirekte Channel-Partner und Integratoren. Weitere Informationen unter kofax.de.

