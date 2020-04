Subway 2.0 - So vielfältig wie das Leben

Badmöbel für eine individuelle Raumgestaltung

Mit Subway 2.0 (https://www.skybad.de/catalogsearch/result/?q=subway+2.0) präsentiert Villeroy & Boch eine vielfältige Kollektion, deren umfangreiches Produktsortiment zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Badgestaltung eröffnet. Die große Formen- und Farbvielfalt wird nahezu allen Ansprüchen gerecht, die Sie an ein Familienbad wie auch Gästebad haben. Eine optimale Raumausnutzung ist vor allem den Badmöbeln (https://www.skybad.de/h/villeroy-und-boch/badmoebel/subway-2-0.html) dieser Serie zu verdanken. Lernen Sie hier die Vorteile der Waschtischunterschränke, Hoch- und Seitenschränke sowie die der Regale kennen und erleben Sie eine Kollektion, die attraktives Design und höchste Funktionalität auf stilvolle Weise vereint.

Erhältlich in 12 Farben: Mit Subway 2.0 wird das Ausleben der eigenen Persönlichkeit im Bad zum Kinderspiel. Zwölf trendige Frontfarben ermöglichen eine individuelle Badezimmergestaltung ganz nach Ihrem Geschmack. Sie mögen es klassisch und zurückhaltend? Dann empfehlen wir die Fronten in Glossy White, White Matt und Black Matt Lacquer. Sollten Sie Holz bevorzugen, sind die Subway 2.0 Badmöbel in White Wood, Ulm Impresso, Oak Graphite, Arizona Oak, Santana Oak oder Nordic Oak wie für Sie geschaffen. Und wenn Ihnen nach Natur- und Erdtönen zumute ist, hält Subway 2.0 Badmöbel in Truffle Grey, Glossy Grey und Soft Grey bereit.

Wählbare Griffarben: Die große Auswahl an Farben ist nicht der einzige Design-Vorteil, den Villeroy & Boch Subway 2.0 Badmöbel zu bieten haben. Die in der Front eingelassenen Griffe sind wählbar in Silberfarbig Matt oder Chromfarbig Glanz und decken damit verschiedene Geschmäcker ab.

Maximum an Komfort: Je nach Modell besitzen die Waschtischunterschränke zwei oder vier geräumige Schubladen, die ausreichend Stauraum für Tücher und Hygieneartikel bieten. Dabei sorgt eine individuelle Innenraumaufteilung durch variable Elemente dafür, dass alles seinen geordnet Platz findet und dank des Vollauszugs auf einen Blick ersichtlich ist. So behalten Sie den Überblick und gelangen ohne Probleme an das, was Sie benötigen. Zusätzlich können Sie sich dank SoftClosing und Selbsteinzug über ein lautloses wie auch müheloses Schließen der Schubladen freuen.

Weiterer Stauraum dank Hochschrank, Seitenschrank und Regal: Dem Wunsch nach zusätzlichem Stauraum wird die Serie Subway 2.0 mit Hochschränken, Seitenschränken und Regalen gerecht. Diese sind optimal aufeinander abgestimmt schaffen ein harmonisches Gesamtbild im Bad.

Entdecken Sie das gesamte Subway 2.0 Badmöbel-Programm auf www.skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung - alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

