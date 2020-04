Zavarius Nachtsichtgerät binokular DN-800

Nachts und tagsüber Sicht bis zu 700 Meter weit

- Binokulare Sicht dank großem LCD-Sucher

- Große Reichweite von bis zu 700 Metern

- Auch bei Tag verwendbar dank Infrarot-Filter

- Aufnahme von Fotos und Videos auf microSD-Karte

- IR-Ausleuchtung mit Darstellung in Graustufen

- Tasche und Tragegurt zum einfachen Transportieren

Alles ganz genau sehen: Der hochsensible CMOS-Sensor dieses Nachtsichtgeräts (https://www.pearl.de/kw-1-nachtsichtgerät.shtml?_scc_=1) von Zavarius (https://www.pearl.de/ar-2-85.shtml) liefert gestochen scharfe Graustufen-Bilder auf dem großen binokularen LCD-Sucher.

Immer perfekte Sicht - Tag und Nacht bis zu 700 Meter weit! In 7 Stufen schaltet man bei Bedarf Infrarot-Licht dazu. So lassen sich die Sichtverhältnisse optimal anpassen. Für noch mehr Details aktiviert man einfach den 2-fachen Digital-Zoom.

Digital mit elektronischem Sucher: Im Gegensatz zu Geräten mit Bildwandler-Röhre ist dieses Binokular unempfindlich gegenüber Sonnenlicht. Tagsüber nutzt man es als klassisches Fernglas, nachts bringt es Licht ins Dunkel.

Jederzeit Aufnahmen machen: Einfach die microSD-Karte einstecken - schon schießt man Fotos oder Videos drehen! Um die Schnappschüsse zu verwalten, verbindet man das Nachtsichtgerät einfach mit dem PC.

Transportieren leichtgemacht: In der praktischen Tasche bewahrt man das Binokular sicher auf. Und auf der nächtlichen Pirsch trägt man es dank gepolstertem Nackenriemen bequem um den Hals.

- Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 700 Metern Reichweite

- Infrarot-Beleuchtung: 7-stufig, bis zu 1,8 Watt, Darstellung in Graustufen

- Auch bei Tag verwendbar dank aufschraubbarem Infrarot-Sperrfilter

- Großer binokularer LCD-Sucher, Auflösung: 320 x 240 Pixel, mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung

- Sicht mit 3-facher Vergrößerung, 2x Digital-Zoom

- Foto-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, Video-Auflösung: 640 x 480 Pixel

- Objektiv-Bildwinkel: 5,5°, Blende: f/1,3

- Manuelles Scharfstellen per Drehrad am Objektiv

- 6 Bedientasten für ein/aus, Zoom, IR-Licht, Aufnahme-Modus/Einstellungen, Auslöser und Display-Helligkeit

- Steckplatz für microSD(HC)-Karten bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

- USB-Anschluss zum Übertragen von Daten auf PC

- 1/4"-Stativgewinde an der Unterseite

- Abnehmbarer Nackenriemen für komfortables Tragen

- Tasche zum einfachen Verstauen und Transportieren

- Farbe: mattschwarz

- Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen), für bis zu 5 Std. Sicht bei Tageslicht und bis zu 2 Std. Sicht bei IR-Licht

- Maße: 150 x 65 x 175 mm, Gewicht: 465 g (mit Batterien)

- Nachtsichtgerät DN-800 inklusive USB-Kabel, Tragegurt, Tasche und deutscher Anleitung

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4560-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4560-4233.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Zavarius, Nachtsichtgerät, binokular, DN-800, bis 700 m IR-Sichtweite, microSD-Aufnahme, NX-4560, Fernglas, Fernglaskamera, Nachtsicht-Camcorder, Wildkamera, Nachtsichtfernglas, Nachtsicht-Binokular,