DriveLock und ectacom schließen Vertriebspartnerschaft

ectacom integriert mit DriveLock einen deutschen Hersteller in sein Portfolio für erhöhte IT-Sicherheit

München, 15. April 2020 - DriveLock (http://www.drivelock.de/), einer der international führenden Spezialisten für IT- und Datensicherheit, gibt heute die Partnerschaft mit ectacom (http://www.ectacom.com/), einem Business Development Distributor, bekannt. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung brauchen Unternehmen einen modernen und umfassenden IT-Sicherheitsansatz. Die strategische Zusammenarbeit von DriveLock und ectacom hat das Ziel, Cybersecurity-Lösungen als festen Bestandteil in die Unternehmensstrukturen von gemeinsamen Kunden zu etablieren und diese nachhaltig vor internen, externen und bekannten sowie unbekannten Cyberbedrohungen zu schützen. Die Distributionspartnerschaft beginnt zum 1. April 2020.

"Diese Partnerschaft ist das Ergebnis der steigenden Nachfrage nach effektiven und zukunftssicheren Cybersecurity-Lösungen und bestätigt uns in unserem Bestreben, das Partnergeschäft zu stärken und auszubauen. Mit dem Distributionspartner ectacom können wir dieses engagierte Ziel erfolgreich umsetzen und mehr Unternehmen mit unserer Zero Trust Plattform gegen Cybergefahren absichern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team der ectacom," kommentiert Ralf Hart, Vice President Sales bei DriveLock SE, die Kooperation.

Tome Spasov, Managing Director bei ectacom, fügt hinzu: "Partner wünschen sich, mit Herstellern zusammenzuarbeiten, die Synergien aus Technologieführerschaft, lokalem Marktverständnis und Passion für die Generierung von Kundennutzen schaffen. Diese drei Aspekte sehen wir als Grundlage für Wachstum und Partnerbegeisterung im deutschsprachigen Raum und waren ausschlaggebend für die Zeichnung des Distributionsvertrages mit DriveLock. Darüber hinaus haben wir mit DriveLock einen deutschen Hersteller im Portfolio, was große Vorteile in der Akzeptanz bei den Kunden unserer Partner bieten wird. Die DriveLock Zero Trust Plattform wird wesentlich dazu beitragen, das IT-Sicherheitsniveau von Unternehmen zu steigern. Wir bei ectacom freuen uns vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem DriveLock-Team, das uns am Herzen liegt und mit dem wir bereits in der Vergangenheit große Erfolge feiern durften."

ectacom ist ein Business Developer für visionäre Technologien sowie Sourcing-Experte und Technologie-Enabler für ihre Partner. Diesen bietet ectacom Zugang zu aktuellen Markt- und Technologieentwicklungen und unterstützt sie bei der Erschließung neuer Märkte. Komplexere technische Expertise, Produktevaluierungen, Installation, Konfigurations- und Einrichtungs-Services sowie Support-Dienstleistungen runden das Business Development Profil ab. Die Einhaltung von Compliance, die Reduzierung von Gesamtkosten, die Optimierung von IT-Ressourcen, die Verschlankung von IT-Prozessen sowie die Steigerung des IT-Sicherheitsniveaus gehören zu den Herausforderungen, denen sich national und international agierende Unternehmen im globalen Wettbewerb stellen müssen. Mit ihrem Lösungs- und Dienstleistungsportfolio unterstützt ectacom ihre Partner dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Das deutsche Unternehmen DriveLock SE wurde 1999 gegründet und ist inzwischen einer der international führenden Spezialisten für IT- und Datensicherheit mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Australien, Singapur, Middle East und USA.

In Zeiten der digitalen Transformation hängt der Erfolg von Unternehmen maßgeblich davon ab, wie zuverlässig Menschen, Unternehmen und Dienste vor Cyberangriffen und vor dem Verlust wertvoller Daten geschützt sind. DriveLock hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmensdaten, -geräte und -systeme zu schützen. Hierfür setzt das Unternehmen auf neueste Technologien, erfahrene Security-Experten und Lösungen nach dem Zero-Trust-Modell. Zero Trust bedeutet in heutigen Sicherheitsarchitekturen einen Paradigmenwechsel nach der Maxime "Never trust, always verify". So können auch in modernen Geschäftsmodellen Daten zuverlässig geschützt werden.

Die DriveLock Zero-Trust-Plattform vereint die Elemente

-Data Protection

-Endpoint Protection

-Endpoint Detection & Response

-Identity & Access Management

Die voll integrierte Zero-Trust-Plattform unterstützt unterschiedliche Betriebssysteme, Endgeräte und wird als On-Premise-Lösung und Managed Security Service angeboten. Die Lösung ist Made in Germany und "ohne Backdoor". www.drivelock.de

