Somikon HD-Micro-Videokamera DV-709.cube & Webcam, HD

Kamera, Überwachungshelfer und Webcam in einem

- Ideal für unauffällige Spaß-Aufnahmen

- Auch als Webcam am PC einsetzbar

- Für Modellbau und Objektüberwachung geeignet

- Automatische Aufnahme dank Bewegungs-Erkennung

- Bis zu 30 Minuten Akku-Laufzeit

Der Film-Kreativität freien Lauf lassen: Ist die Mini-Kamera (https://www.pearl.de/kw-1-mini+kamera.shtml) von Somikon (https://www.pearl.de/ar-2-70.shtml) per Halteclip z.B. an der Hemdtasche befestigt, filmt man aus der Ich-Perspektive. Oder man klemmt sie an einen Selfie-Stick und nimmt sich bei seinen Abenteuern auf - hochauflösend und natürlich mit Ton!

Ideal auch im Modellbau: An einem Hexacopter befestigt filmt man seine spektakulären Flüge. Oder die Fahrt mit der Modell-Eisenbahn und lässt Kleines ganz groß erscheinen!

- Hochauflösende Videos: 1280 x 720 Pixel (HD 720p), Format: AVI

- Bewegungs-Erkennung für automatische Aufnahme, Reichweite: bis zu 5 m

- Auch für Schnappschüsse: Fotos mit 1280 x 720 Pixel, Format: JPG

- Einfache Bedienung: Foto- und Video-Aufnahmen über nur einen Knopf

- Objektiv-Bildwinkel: 65°

- Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

- Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

- Status-LEDs für Ladestand und Betriebsmodus

- Webcam-Funktion und Datenübertragung an PC per USB, ab Windows 7 und OS X

- Farbe: schwarz

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 30 Minuten Aufnahme, oder per USB (auch zum Akku-Laden, Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 24 x 24 x 24 mm, Gewicht: 20 g

- Mini-Camcorder DV-709.cube inklusive 2 Halteclips, USB-Kabel und deutscher Anleitung

Preis: 14,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6402-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6402-1320.shtml

