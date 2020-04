Playtastic Kinderauto Mercedes-Benz GLA 45 in weiß

Lizenzierte Mini-Ausgabe für großen Fahrspaß

- Realistisches Motorengeräusch beim Einschalten

- Mit Vorwärts- und Rückwärtsgang

- Zuschaltbares Licht und Hupe

- Auch per Fernbedienung steuerbar

- Sitz mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt

- MP3-Player und Lautsprecher integriert

Cooler Fahrspaß pur: Mit dieser lizenzierten Mini-Ausgabe des Mercedes-Benz GLA 45 AMG von Playtastic (https://www.pearl.de/ar-2-51.shtml?_scc_=1)ist das Kind der Held in der Spielstraße!

Natürlich ist das Mini-Auto (https://www.pearl.de/kw-1-kinderauto.shtml) kinderleicht zu fahren: einfach einschalten, Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen und das Gaspedal drücken. Schon geht's mit bis zu 7 km/h über den Hof, durch den Park & Co. Front- und Heckscheinwerfer sorgen zudem für die nötige Sicherheit. So wird das Kind auch bei abendlichen Ausflügen rechtzeitig gesehen.

Musik liegt in der Luft: Über den integrierten Lautsprecher lässt sich die Lieblingsmusik des Kindes abspielen. Das bringt den kleinen Fahrer so richtig auf Touren! Einfach eine Speicherkarte oder einen USB-Stick einstecken. Alternativ verbindet man auch einen MP3-Player per Audiokabel.

- Kinderauto mit Mercedes-Benz-Lizenz

- Bausatz mit einfacher Montage von Sitz, Windschutzscheibe, Lenkrad, Reifen und Außenspiegel

- Schalter zum Vorwärts- sowie Rückwärts-Fahren und Parken

- Bis zu 7 km/h schnell, Geschwindigkeitskontrolle per Gaspedal

- Geschwindigkeit und Richtung auch durch Begleitperson per Fernbedienung steuerbar

- Profilierte Reifen für geländegängiges Fahren, kein Aufpumpen nötig

- Sicherer Betrieb: Sitz mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt und öffenbare Türen mit Sperrriegel

- MP3-Player und Lautsprecher für Musik-Wiedergabe integriert

- Wiedergabe von USB-Stick und microSD(HC)-Karte bis 32 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

- AUX-Eingang (3,5-mm-Klinkenbuchse) für MP3- und Audio-Player

- Weitere Extras: 2 klappbare Außenspiegel, zuschaltbares Licht und Hupe

- Fahrzeug-Farbe: weiß

- Stromversorgung Auto: 12-Volt-Blei-Akku mit 4,5 Ah für bis zu 30 Minuten Fahrspaß, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

- Maße: 100 x 58 x 46 cm, Gewicht: 11 kg

- Kinderauto-Bausatz inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

Für zusätzlichen Fahrspaß kann man kostenlos eine MP3-Datei mit Motoren-Sound unter www.pearl.de/support nach Eingabe der Artikelnummer herunterladen.

Preis: 189,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6249-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6249-4401.shtml

Ein Zusatz-Akku ist unter der Bellnummer NX-6250 erhältlich.

