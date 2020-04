Claranet erfolgreich nach PCI DSS Housing rezertifiziert

Physikalische Sicherheit des Rechenzentrums entspricht Standards der Kreditkartenindustrie

Frankfurt am Main, 14.04 2020: Der Managed Service Provider Claranet wurde nach dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) in der aktuellen Version 3.2.1 rezertifiziert.

Der PCI DSS wurde vom PCI Security Standards Council (PCI SSC) entwickelt und umfasst technische sowie organisatorische Anforderungen für die sichere Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Kreditkartendaten. Der Standard vereint die Sicherheitsprogramme aller wichtigen Kreditkartenunternehmen und ist für alle Unternehmen verpflichtend, die Kreditkartendaten verarbeiten, speichern oder übertragen.

Durchgeführt wurde das Audit im Rahmen eines umfangreichen On-Site-Assessments bei Claranet in Frankfurt durch einen PCI-SSC-akkreditierten Auditor.

Geprüft wurde die physikalische Sicherheit aller Housing-Bereiche im Rechenzentrum, in denen kreditkartenrelevante Systeme stehen. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Überprüfung sämtlicher Prozesse rund um die Themen Zutrittskontrolle und -überwachung sowie Zutrittserteilung für Mitarbeiter (On-Site-Personal) und für Betriebsfremde (Kunden, Servicetechniker, Besucher). Einer Kontrolle unterzogen wurden auch die Dokumentation der Routineverfahren zur Betriebssicherheit sowie die Unternehmensrichtlinien zur Informationssicherheit und der Incident-Response-Plan für den Diebstahl von Kreditkartendaten. Weitere Prüfbereiche waren die Sicherheitsschulungsprogramme für die Mitarbeiter sowie Review-Routinen der Sicherheitsrichtlinien und -verfahren sowie deren Einhaltung.

"Informationssicherheit hat für uns höchste Priorität", sagt Fabian Kaiser, Head of Security & Compliance bei Claranet. "Der Nachweis der Compliance mit PCI DSS Housing garantiert unseren Kunden, dass die sensiblen Daten von Kreditkarten und deren Inhabern bei Claranet mit maximaler Sicherheit in unserem Rechenzentrum geschützt werden."

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2 200 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "Magic Quadrant 2019" für "Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe" zum zweiten Mal in Folge positioniert. Dies schließt an die Positionierung des Unternehmens als ein "Leader" in Gartners Magic Quadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünf aufeinanderfolgenden Jahren von 2013 bis 2017 an. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.

Sicherheit, PCI DSS, Housing, PCI Security Standards Council, Payment Card Industry Data Security Standard, Zertifikat, Zertifizierung, On-Site-Assessments, Assessment