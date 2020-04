Corona-geschädigte Unternehmen erhalten Unterstützung

So, 04/12/2020 - 17:44

100% kostenfreie Beratung deutschlandweit

Anfang April beschloss die Bundesregierung eine Förderprogramm für Beratung für Unternehmen, welche durch den Coronavirus geschädigt wurden in dessen Rahmen Unternehmen professionelle Sofortberatung zu 100% gefördert erhalten. Die Digitale Unternehmenshilfe zählt zu den ersten, die unterstützen.

Bereits in der Vergangenheit konnte ein Unternehmensberatung für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) durch die Bundesregierung gefördert werden. Verwaltende Behörde ist das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, bei dem die Mehrheit der Förderungen des Bundes verwaltet, geprüft und ausgezahlt werden. Das Programm "Förderung unternehmerische Know-hows" richtete sich bislang an Jungunternehmen, Bestandsunternehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten.

Dieses Programm wurde nun um ein Sofortprogramm ergänzt mit dem Titel "Vom Coronavirus betroffene Unternehmen".

Das Bundesamt schreibt hierzu:

"Die Auswirkungen des Coronavirus haben Deutschland in einem Maß getroffen, auf das sich keiner vorbereiten konnte. Die wirtschaftlichen Folgen sind unter anderem Kurzarbeit, Ausfall von Arbeitskräften und Produktionen, Wegfall von Kunden, verkürzte Öffnungszeiten oder gar Schließungen von Unternehmen. Diesen negativen Auswirkungen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie die Freien Berufe gilt es entgegenzutreten."

Die gefragtesten Beratungsthemen sind derzeit Hilfspakete und Förderdarlehen, Zuschüsse und Krisenmanagement. Aber auch Themen wie Homeoffice und Digitalisierung sind sehr gefragt.

Gordon Geisler (42) ist der Geschäftsführer der "Digitale Unternehmenshilfe" und der GORDON GEISLER Zukunfts-DNA Unternehmensberater: "Seit unserer Gründung 2004 beschäftigen wir uns damit, wie Unternehmen sich fit für die Zukunft aufstellen können. Als die Corona-Pandemie losging, haben wir schnell alle befreundeten Berater, Trainer und Coaches zusammengerufen. Vertrauen ist wichtig in solchen Zeiten." Gordon Geisler ist selbst mehrfacher Unternehmer.

"Wir haben in den ersten Tagen Dutzende Anträge bearbeitet, bei den Soforthilfen unterstützt und wichtige Liquiditätskredite vermittelt. Als jahreslange Mitglied von Verbänden wie den Wirtschaftsjunioren (WJ) und dem Bundesverband mittelständischen Wirtschaft Unternehmerverband Deuschland e.V. (BVMW) weiß ich, was es wert ist, wenn man zusammensteht."

Auf https://digitale-unternehmenshilfe.de/ können sich interessierte Unternehmen rund um Förderprogramme, Zuschüsse und Beratung für Digitalisierung und Homeoffice informieren. Auf der Seite zur BAFA100-Förderung (100% geförderte Unternehmenberatung) können interessierte Unternehmen einen kostenfreien Vorab-Beratungstermin vereinbaren oder sich einen Platz für die kostenfrieie BAFA-Förderung reservieren.

Die Beratung kann jederzeit beginnen. Gut ist es, sich frühzeitig den Platz zu sichern.

Digitale Unternehmenshilfe ist Deutschlands Digitale Unternehmensberatung und unterstützt Klein- und Mittelständische Unternehmen in den Fragen Digitalisierung, Homeoffice, Remote-Arbeiten und Automatisierung von Marketing, Vertriebs- und Recruiting-Prozessen insbesondere in Zeiten der Corona-Krise.

Digitale Unternehmenshilfe ist eine Marke der GORDON GEISLER Zukunfts-DNA Unternehmensberatung.

Firmenkontakt

Digitale Unternehmenshilfe

Gordon Geisler

Fiduciastraße 4

76227 Karlsruhe

07213351910

anfrage@digitale-unternehmenshilfe.de

http://www.digitale-unternehmenshilfe.de/

Pressekontakt

Digitale Unternehmenshilfe

Gordon Geisler

Fiduciastraße 4

76227 Karlsruhe

07213351910

presse@digitale-unternehmenshilfe.de

http://www.digitale-unternehmenshilfe.de/

BAFA, 100%, 100, Förderung, Zuschuss, Unternehmen, Corona, Krise