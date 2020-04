Corona-Spendenaktion: Mit Carolinen die Gastronomie in OWL unterstützen

Bielefeld, 09. April 2020. Unter dem Motto "Aus Liebe zur Gastronomie in OWL" unterstützen die Mineralquellen Wüllner jetzt gastronomische Betriebe in Ostwestfalen-Lippe, deren Existenz durch die angeordnete Betriebsschließung während der Corona-Krise gefährdet ist: Für jede verkaufte 12x1,0 l-Kiste Carolinen Mineralwasser spendet das Bielefelder Familienunternehmen ab sofort 10 Cent in einen eigens ins Leben gerufenen Unterstützungsfonds. So sollen bis Mitte Juni gemeinsam mit den Konsumenten 25.000 Euro gesammelt werden. Die Verteilung des Geldes erfolgt in Kooperation mit der DEHOGA OWL. Restaurants, Kneipen, Bars, Clubs und Cafes aus OWL können sich unter Carolinen.de/Gastronomie-OWL (https://carolinen.de/Gastronomie-OWL/) bewerben, auf der Website ist auch der aktuelle "Wasserstand" der Spendenaktion zu sehen. Die Aktion läuft bis zum 12. Juni.

Heike Wüllner, Inhaberfamilie: "Wir müssen jetzt alle solidarisch zusammenstehen und einander bestmöglich unterstützen: Nur dann kann die Gastronomie als ein Herzstück gesellschaftlichen Lebens auch nach der Corona-Zeit für die hier lebenden Menschen wieder Treffpunkt sein und positive Erlebnisse ermöglichen. Mit jeder 12x1,0 l-Kiste Carolinen Mineralwasser möchten wir deshalb einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns alle bald wieder in unseren liebsten Restaurants, Kneipen, Bars, Cafes und Clubs begegnen können."

Carolinen ist seit Jahren verlässlicher Partner der regionalen Gastronomie, die das Carolinen Mineralwasser exklusiv in der formschönen Colani-Flasche ausschenkt.

Über die Mineralquellen Wüllner

Die Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG ist ein 1925 gegründetes Familienunternehmen mit Stammsitz in Bielefeld. Zur Gruppe gehören neben dem Bielefelder Carolinen Brunnen auch Gaensefurther aus Sachsen-Anhalt sowie Güstrower aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen gehört seit Jahren zur Top10 der deutschen familiengeführten Mineralbrunnenbetriebe und ist unter anderem Marktführer in Ostwestfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt und der Gastronomie Mecklenburg-Vorpommerns. Geschäftsführer sind Maik Ramforth-Wüllner und Volker Harbecke. Gesellschafterin und Beiratsvorsitzende ist Heike Wüllner.

