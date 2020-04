Royal Gardineer Nistkasten-Bausatz aus Echtholz

Bastelspaß für die Familie, toll für Naturfreunde

Aus echtem Tannenholz

Einfach selbst gestalten: inkl. Farbenset

Ideal auch als Geschenk

Mit Montagematerial

Bastelspaß für Groß und Klein: Jetzt baut man den Nistkasten (https://www.pearl.de/kw-1-nistkasten.shtml) von Royal Gardineer (https://www.pearl.de/ar-2-60.shtml) für den Garten einfach selbst zusammen. Der Bausatz ist ideal für die ganze Familie.

Das Häuschen lässt sich nach Wunsch gestalten: Mit 6 bunten Farben malt man das fertige Haus ganz nach eigenen Vorstellungen an. Leuchtend farbenfroh, lustig oder ganz natürlich: So entsteht das ganz persönliche Familien-Vogelhaus!

Die Natur entdecken: Ist das Häuschen aufgehängt, kann man ganz hautnah den Einzug einer Vogelfamilie miterleben und sich mit den Kindern auf die neuen Gartenbewohner freuen!

Nützlich für das ganze Jahr: Das Vogelhaus hat sogar einen kleinen Balkon für Blumen und für die Futtergabe im Winter.

Nistkasten aus massivem Tannenholz

7-teiliger Bausatz: Bastelspaß für Groß und Klein

Ideal für die ganze Familie: auch zur Naturbeobachtung

Mit Balkon: für kleine Blumen oder als Vogelfutter-Ablage geeignet

Eingangsloch (Ø 32 mm) mit Sitzstange

Mit 6 Farben zum Anmalen und 1 Pinsel

Maße (aufgebaut): 16,5 x 22,5 x 20 cm; Gewicht: 442 g

Vogelhaus als 7-teiliger Bausatz inklusive 6 Farben, Pinsel, Schrauben und deutscher Anleitung

Preis: 12,95 EUR

Bestell-Nr. NX-7501-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7501-3503.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Royal Gardineer, Nistkasten-Bausatz, 6-teiliges Farben-Set, NX-7501, Vogelhaus, Nistkasten, Bausatz Vogelhaus, Vogelhäuschen, Vogelvilla, Bastelset, Kinder-Holz-Baukasten, Villa für Nistvogel