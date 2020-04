Smart Meter-Mehrwerte - die Basis für den Energievertrieb 4.0?

Mit dem offiziellen Start des Smart Meter Rollouts stehen Energieversorger vor der Herausforderung, neue, digitale Produkte und Services für ihre Kunden zu entwickeln. Dabei stehen erst einmal Verbrauchsvisualisierung, genaue Abrechnung sowie last- und zeitvariable Tarife im Mittelpunkt. Die große Frage ist jedoch, wie man darüber hinaus Mehrwerte schaffen kann, für die die Kunden bereits sind zu zahlen.

Im Schwerpunktthema des EnergieMarktReport 2020 von Kreutzer Consulting und Verivox werden "die Mehrwerte" jetzt konkret: Was wird bereits gemacht? Was ist machbar? Und was könnte in Zukunft noch möglich werden, um Kunden in der digitalen Produktlandschaft von morgen zu gewinnen und zu halten?

"Heute ist es immer noch eine Herausforderung, den Kunden die Vorteile einer Verbrauchsvisualisierung schmackhaft zu machen", so Paul Sabel von Kreutzer Consulting. "Wer sich mehr an den Kundenbedürfnissen als an den technischen Rahmenbedingungen orientiert, wird jedoch auch Möglichkeiten finden, deren Nutzen von den Kunden geschätzt wird. Einige Ideen und Beispiele finden sich im EnergieMarktReport 2020."

Das 38-seitige Schwerpunktthema des EnergieMarktReport 2020 bietet einen umfassenden Überblick über die Rahmenbedingungen und mögliche Produkte & Services:

- Best Practice-Beispiele aktueller Smart Meter-Services von Versorgern

- Ansätze und Ideen für innovative Leistungen, die auf Smart Meter-Basis möglich sind

- Überblick über Tarifanwendungsfälle, Umgang der Versorger mit den Mehrkosten und sonstige

Rahmenbedingungen

Die Untersuchung berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse von Haushaltskunden, SLP-Gewerbekunden und Verbrauchern mit regelbaren Erzeugungs- und Verbrauchseinrichtungen (Flexumer) und deckt damit alle relevanten Zielgruppen ab.

Der Energiemarktreport kann ab sofort hier (https://www.kreutzer-consulting.com/energy-services/reports/energiemarktreport.html) bestellt werden.

Über den Energiemarktreport 2020

Der Energiemarktreport von Kreutzer Consulting und Verivox untersucht jährlich die zentralen Entwicklungen des Strom- und Gasmarktes mit Fokus auf Preise, Produkte, Marketing und Vertrieb, neue Geschäftsfelder, Wettbewerb sowie Kundenverhalten und liefert somit wertvolle Insights für die optimale Ausrichtung der Vertriebsstrategie von Energieversorgern. Folgende Themen werden in der aktuellen Ausgabe auf 188 Seiten analysiert:

- Entwicklungen in der Anbieterlandschaft und Auswirkungen auf die Wettbewerbsintensität.

- Entwicklungen von Preisen, Margen und der Tarifstruktur bei Strom und Gas im Privat- und

Gewerbekundenmarkt.

- Produkttrends sowie die aktuelle Umsetzung und Potenziale, z.B. im Bereich Elektromobilität, Regionalstrom,

Prosumer-Produkte und Produktbündel.

- Neue Kommunikationswege und Marketingtrends, z.B. Umsetzungsmöglichkeiten regionaler Print- und TV/Kino-

Werbung und interaktiver Social Media Aktionen sowie Bewertung von bisher im Energiemarkt wenig genutzten

Kanälen wie Instagram und TikTok.

- Identifikation und Bewertung von Vertriebstrends, wie bspw. die Stärkung des Vertriebs im Ladenlokal und die

gleichzeitig wachsende Digitalisierung im Vertrieb von Chatbots bis hin zu Videoberatung, Augmented Reality-

Apps und Plattformangeboten.

- Entwicklung der Zukunftsgeschäftsfelder Elektromobilität, Smart Home / Smart City und Energiedienstleistungen

- Wechselverhalten und Kundenpräferenzen

Im Schwerpunktthema werden zudem ausführlich Vertriebschancen und Mehrwerte im Rahmen des Smart Meter-Rollouts - sowohl für Haushaltskunden als auch für SLP-Gewerbekunden und Flexumer - herausgearbeitet. Darüber hinaus erhalten die Leser einen Überblick über den aktuellen Stand bei der Umsetzung des Rollouts, die Benefits für Energieversorger sowie die finanziellen Aspekte, die beachtet werden müssen.

Der Energiemarktreport bietet sowohl Energieversorgern als auch branchenfremden Unternehmen eine umfassende Daten- und Faktensammlung. Die frühzeitige Identifikation von Trends trägt wesentlich zur Optimierung der eigenen Unternehmensstrategie bei.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite (https://www.kreutzer-consulting.com/energy-services/reports/energiemarktreport.html).

Über KREUTZER Consulting

Die KREUTZER Consulting GmbH unterstützt Unternehmen bei operativen und strategischen Entscheidungen mit Analysen, Beratungsangeboten und konkreten Lösungen. Zentrale Themenfelder sind der Vertrieb von Strom und Gas, die Entwicklung von Produkten und neuen Dienstleistungen, der Einstieg in neue Geschäftsfelder und die Digitalisierung. Für die Energiebranche bietet Kreutzer Consulting eine Reihe von Multi-Client-Studien mit Fokus auf Marketing- und Vertriebsthemen an. Dazu gehört neben Energiemarkt Aktuell und dem Energiemarktreport auch die seit 2013 erscheinende Vertriebskanalstudie Energie.

