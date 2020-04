Zirbenprodukte zum Wohlfühlen

Harmonie mit Duftaromen aus den Bergen

Zirbenprodukte sind mit ihrem unverwechselbaren Duft im Wellness- und Wohnbereich nicht mehr wegzudenken und verstärken auch in Hotels und Ferienwohnungen in Zimmer, Bad und Sauna das Wohlfühlambiente. So kann der Wald- und Alpenduft mit nach Hause genommen werden. "Waldbaden" ist nicht nötig, Waldfeeling beim Wohnen ist angesagt.

Die immergrüne Zirbelkiefer, auch Arve oder Zirbe genannt, wächst in den Alpen und besitzt natürlich duftendes Holz, das ein Gefühl von Wald und Bergen vermittelt. Aus den gehobelten Spänen des Holzes strömt dieser Duft langanhaltend aus. Die Späne dienen als Füllmaterial von Kissen und vermitteln so Harmonie in Wohnräumen. Der Vielfalt der Kissenformen und das Design des verwendeten Stoffes sind keine Grenzen gesetzt. Zum Füllen eignet sich ein dichtgewebter Stoff. So kann man sich die Kissen auch selbst nähen und nur die Späne zukaufen. Gegenstände aus Zirbenholz (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10829) duften ebenso lange und werden als Würfel, Zapfen, Schalen und Herzen hergestellt. Der Duft lässt sich mit dem Auftropfen des Zirbenöls verlängern, das aus dem Zirbenholz gewonnen wird. Das Öl wird direkt auf den Holzgegenstand getropft oder auf die Spänefüllung. Zirbenöl wird in Flaschen in unterschiedlichen Größen und Qualitäten angeboten, auch als Bio-Öl. Oft werden die Produkte in Österreich, Südtirol oder in der Schweiz hergestellt. Der feine Duft des Öls kann den Zimmergeruch nachhaltig und wirksam verbessern. Durch die Beliebheit des Zirbendufts gibt es heute viele verschiedene Kosmetik- und Raumduftprodukte mit Zirbenöl zu kaufen. Die Zirbe ist Inhaltsstoff von Massageölen, aromatisierten Seifen, Sauna-Aufguss, Cremes und Lotionen. Testen Sie das Zirben-Gel (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10959) und den Raumduft, (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d/Products/10973) der sich mit seinem hohen Alkoholgehalt auch zur Desinfektion eignet.

