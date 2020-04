Country Music News International mit 3 neuen Radio Shows

Country Music News International (http://countrymusicnewsinternational.blogspot.com) mit seinem Online Magazin in deutsch und englisch, sowie seinen zuletzt nur Englischsprachigen Radio Shows, spricht täglich unzählige Menschen an. So erfreuen sich die Leser an Interviews, CD Vorstellungen, News, Artikeln aus dem Bereich Country Music wie auch andere Musikrichtungen.

So erreichen die Online und FM Radio Shows immer mehr Zuhörer. Alleine 2019 lag die Hörerzahlen bei ca. 100.000.

Um den Deutschsprachigen Hörern von Country Music News International gerecht zu werden, weil nicht alle englisch verstehen, ist dem Team jetzt Moderator und DJ Jonny Anderson/Oczko* beigetreten. Er wird ab Mai 2020 jeden Montag von 20:00 bis 22:00 Uhr eine Show moderieren mit dem Schwerpunkt aktuelle Country Music. Weiter wird in jeder Show ein Künstler aus Nashville im Interview präsentiert. Und natürlich aktuelle News aus dem Bereich Country Music.

Country Music News International Radio Show mit DJ Jonny Oczko

Ab Mai 2020, Montag 20:00 - 22:00 Uhr auf folgenden Online-Radio-Sendern:

Freaky Hall Radio, Radio Magic Sound, Sound Of Beatz Radio

Alle 3 Radio Sender sind am Einfachsten unter dem Link http://www.djjonny.org/radios.htm zu erreichen.

Eine Übersicht aller Country Music News International Radio Shows ist zu finden unter http://countrymusicnewsinternational.blogspot.com/p/country-music-news-international.html

*Geschichtlicher Werdegang von DJ Jonny Anderson/Oczko:

Geboren 01.04 1948 in Miltenberg am Main mit 15 Jahren Eintritt in die Band The Black Birds Miltenberg als Tenor Saxophonist, (Vorgruppe der Rainbows).

Ab 1971 Beginn als Berufs Dj, Eintritt bei der DDO Deutschen Discjockey Organisation, Künstlername Jonny Anderson Unterwegs in ganz Deutschland, Danach 25 Jahre Discotheken Inhaber , selbstverständlich selbst am Mischpult.

Seid 5 Jahren DJ /Moderator in mehreren Webradios, Webradio mache er schon seid 20 Jahren (immer in den Ruhetagen seiner Discothek).

Er selbst hat ein großes Sendestudio mit allem was dazugehört, arbeitet mit 4 Rechnern und 20 TB Mp3s.

Online Magazin welches über Country Music andere Musikrichtungen berichtet mit Online und FM Radio Shows.

Kontakt

Country Music News International Magazine & Radio Show

Christian Lamitschka

An der Pfingstweide 28

61118 Bad Vilbel

01716903352

06101544622

CountryMusicNewsInternational@googlemail.com

http://countrymusicnewsinternational.blogspot.com/

Country Music, Country Rock, Country Pop, Country Rap, Country Musik, Bluegrass, Cajun, Interview, News