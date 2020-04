Sichler Haushaltsgeräte Akku-Fußboden-Poliermaschine

Im Handumdrehen extra-saubere und glänzende Böden

Beim Boden-Putzen viel Zeit und Mühe sparen: Denn der Kopf dieser Poliermaschine schwingt 900-mal pro Minute. Zusammen mit der Sprüh-Funktion macht der Haushaltshelfer so die Reinigung von glatten Böden zum Kinderspiel - ob Fliesen, Stein, Laminat oder Parkett.

Erst reinigen, dann polieren: Mit je 2 rauen und 2 weichen Pads reinigt man seine Böden gründlich von Schmutz und poliert sie anschließend glänzend auf. Dank Klett-Halterungen lassen sich die Pads schnell und einfach auswechseln.

Kein lästiges Eimer-Schleppen: Das Wischwasser für die Bodenreinigung kommt aus dem integrierten Tank. Man braucht nur den leicht erreichbaren Knopf am Handgriff zu drücken!

Ganz bequem kabellos: Dank Akku wischt und poliert man seine Böden, ohne dass ein Kabel im Weg liegt. Und das bis zu 55 Minuten mit einer Akku-Ladung. Den Akkustand liest man einfach am Polierkopf ab.

Damit man sieht, wo man putzt: Die Poliermaschine (https://www.pearl.de/kw-1-poliermaschine.shtml?_scc_=1) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) ist an der Vorderseite mit zwei weißen LEDs ausgestattet.

- Für alle glatten Böden wie Fliesen, Laminat, Parkett, Schiefer, Marmor, Holzböden u.v.m.

- Je 2 Pads zum Nasswischen und Polieren: 55 % Polyester, 30 % Nylon, 15 % Polyethylen

- Pads leicht austauschbar dank Klett-Halterungen

- Reinigungsmittel-Sprüh-Funktion: Wischwasser-Tank mit 230 ml Volumen

- 900 Schwingungen/Min. für extra-gründliche Reinigung und glänzende Politur

- Funk-Handgriff mit Start/Stopp- und Sprüh-Taster

- 2 weiße LEDs an der Vorderseite zur Boden-Beleuchtung

- Akkustand-Anzeige über 3 weiße LEDs

- Stromversorgung Poliermaschine: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 55 Minuten Betrieb, lädt per 230-Volt-Netzteil

- Stromversorgung Handgriff: 1 Batterie Typ 23A (12 Volt, enthalten)

- Maße 118 x 29 x 26 cm, Gewicht: 2,4 kg

- Fußboden-Poliermaschine FPM-900 inklusive 4-teiliger Handgriff-Stange, 4 Pads, Netzteil, Messbecher und deutscher Anleitung

Preis: 119,95 EUR

Bestell-Nr.-NX-6251-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6251-3031.shtml

