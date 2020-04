Zorica Stojanova wird in die Geschäftsführung der adesta GmbH & Co. KG berufen

Darmstadt, 7. April 2020 - Die adesta-Geschäftsführer Susanne und Michael Schulz berufen mit Wirkung vom 23.03.2020 Zorica Stojanova in die Unternehmensleitung. Die 42-jährige ist bereits seit Gründung des Recruiting- und Outsourcing-Spezialisten im Jahre 1999 im Unternehmen erfolgreich tätig. Über mehrere Stationen fand im Rahmen der letzten 20 Jahre eine beachtliche innerbetriebliche Weiterentwicklung zur Führungspersönlichkeit statt.

Im Rahmen ihrer Traumkarriere wurde Zorica Stojanova 2011 Division Manager Commercial, bevor sie 2018 zur Prokuristin und nun zur Geschäftsführerin Operational Business bestellt wurde. Wer sie kennt, weiß, dass sie mit viel Leidenschaft, Herz und Verstand das Unternehmen mitgestaltet: "Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness im Miteinander sind bei adesta nicht nur Worthülsen, sondern täglich spürbar. Mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten ergänzen wir uns optimal und jeder Einzelne trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. adesta entwickelt sich konstant, innovativ und stetig weiter. Ich freue mich, täglich ein Teil dieser Unternehmung zu sein", so Stojanova.

"Wir empfinden diese partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserer langjährigen Kollegin als sehr wertvoll, nachhaltig und zukunftsorientiert. Gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit geht es vor allem darum, sich optimal zu ergänzen und das Unternehmen sicher und verantwortungsvoll zu steuern. Wir freuen uns sehr über die außerordentlich erfolgreiche und vorbildliche Karriere von Zorica Stojanova getreu unserem Firmenslogan "Erfolg ist Einstellungssache", so Geschäftsführerin Susanne Schulz.

Mehr Information hier: https://www.adesta.de/ueber-adesta/neuigkeiten/zorica-stojanova-wird-in-die-geschaeftsfuehrung-de-278

adesta ist führender Recruiting- und Outsourcing-Spezialist und strategischer Partner international agierender Konzerne. Ziel des Darmstädter Unternehmens ist qualifizierter Service für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

adesta bringt Kandidaten und Unternehmen zusammen und schafft so eine besondere Wertschöpfungskette. Vielfalt, Qualität und Schnelligkeit nennt das Unternehmen als entscheidende Erfolgsfaktoren für seine inzwischen mehr als 20-jährige Geschichte.

Weitere Informationen über adesta: www.adesta.de

